´ÚÊÆ¡¡¥É¥¤¥Ä¤Ç³°Áê²ñÃÌ¤Ø¡á¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢È¯Â¸å½é
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñ³°¸òÉô¤ÎÍûºßÍº¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥¦¥ó¡ËÊóÆ»´±¤Ï£±£³Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢£±£´¡Á£±£¶Æü¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ìäÑ¼Îõ¡Ê¥Á¥ç¡¦¥Æ¥è¥ë¡Ë³°¸òÉôÄ¹´±¤ÈÊÆ¹ñ¤Î¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤¬²ñÃÌ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢È¯Â¸å¡¢Î¾»á¤¬ÂÐÌÌ¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£²ñÃÌ¤Ï£±£µÆü¤Î³«ºÅ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¡£Î¾¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ò¸ò¤¨¤¿´ÚÊÆÆü£³¥«¹ñ¤Î³°Áê²ñÃÌ¤âÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íû»á¤Ï²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´ÚÊÆÆ±ÌÁ¤äËÌ¤Î³ËÌäÂê¡¢´ÚÊÆÆü¤Î¶¨ÎÏ¡¢´ÚÊÆ¤Î·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²ñÃÌ¤Ç¤Ï´ÚÊÆÆ±ÌÁ¤Î¶¯²½¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÈó³Ë²½¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐËÌÄ«Á¯À¯ºö¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¸«ÄÌ¤·¤À¡£ìä»á¤Ïºß´ÚÊÆ·³¤ÎÃóÎ±·ÐÈñÉéÃ´¤ä¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬È¯É½¤·¤¿´ØÀÇÉê²Ý¤Ë´Ø¤¹¤ë´Ú¹ñÂ¦¤ÎÎ©¾ì¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«¤«¤ì¤ë¸ÄÊÌ²ñÃÌ¤Î¤¿¤á¡¢Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀµÄÏÀ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ìä»á¤Ï¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄÁ°¤ËË¬ÊÆ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾»á¤ÏÀè·î£²£³Æü¤ËÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î³ËÌäÂê¤ò½ä¤ê¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢È¯Â¸å¡¢Î¾»á¤¬ÂÐÌÌ¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£²ñÃÌ¤Ï£±£µÆü¤Î³«ºÅ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¡£Î¾¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ò¸ò¤¨¤¿´ÚÊÆÆü£³¥«¹ñ¤Î³°Áê²ñÃÌ¤âÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ñÃÌ¤Ç¤Ï´ÚÊÆÆ±ÌÁ¤Î¶¯²½¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÈó³Ë²½¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐËÌÄ«Á¯À¯ºö¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¸«ÄÌ¤·¤À¡£ìä»á¤Ïºß´ÚÊÆ·³¤ÎÃóÎ±·ÐÈñÉéÃ´¤ä¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬È¯É½¤·¤¿´ØÀÇÉê²Ý¤Ë´Ø¤¹¤ë´Ú¹ñÂ¦¤ÎÎ©¾ì¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«¤«¤ì¤ë¸ÄÊÌ²ñÃÌ¤Î¤¿¤á¡¢Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀµÄÏÀ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ìä»á¤Ï¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄÁ°¤ËË¬ÊÆ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾»á¤ÏÀè·î£²£³Æü¤ËÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î³ËÌäÂê¤ò½ä¤ê¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß