Èà»á¸õÊä¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¹¬¤»¤ÊÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤ëÃËÀ¤Î¡ÖÆÃÄ§¡×
¡ÖÈà¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤é¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤Ê¡Ä¡©¡×
Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÎø¤ÎÊ¬´ôÅÀ¡£
Ä¾´¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÒ´ÑÅª¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Èà»áÁª¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¹¬¤»¤ÊÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤ëÃËÀ¤Î¡ÖÆÃÄ§¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯À¿¼Â
¡ÖÌóÂ«¤ÏÉ¬¤º¼é¤ë¡×¡Öº¤¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡£
¤½¤ó¤Ê°ì´ÓÀ¤·¤ÆÀ¿¼Â¤Ê¸ÀÆ°¤ò¸«¤»¤ëÃËÀ¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤³¤½¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£
Æüº¢¤«¤é¾®¤µ¤Êµ¤¸¯¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë
¡ÖÈè¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤³¤ÎÀÊ¤ÎÊý¤¬´¨¤¯¤Ê¤¤¤è¡×¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤»×¤¤¤ä¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤ä¹ÔÆ°¤¬¼«Á³¤È½Ð¤Æ¤¯¤ëÃËÀ¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¶¦´¶ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Êµ¤¸¯¤¤¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ê´Ø·¸¤Ç¤Ï²¿¤è¤êÂçÀÚ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤
Áê¼ê¤ÎÏÃ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ª¤ò·¹¤±¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÈ¿±þ¤¬¤Ç¤¤ëÃËÀ¤ÏÈà»á¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¬À¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤Çµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¼Â¤ÏºÇ¹â¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
´°àú¤ÊÃËÀ¤Ê¤É¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÆÃÄ§¤ò»ý¤ÄÃËÀ¤Ê¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¹â¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹¬¤»¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ï¤º¡£
¤¼¤Ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ù¥¹¥È¤ÊÈà»á¤ò¸«¤Ä¤±¤ë»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¤½¤ê¤ã¥â¥Æ¤Þ¤¹¤ï¡Ä¡£½÷¿´¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃËÀ¤Î¸ÀÆ°¡×