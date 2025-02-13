¥â¥Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÉ¬Á³¡£ÃËÀ¤ò¼¡¡¹¤ÈÎº¤Ë¤¹¤ë½÷À¤Î¡ÖÆÃÄ§¡×¤È¤Ï
ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥â¥Æ¤ë½÷À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
¤½¤ó¤Ê½÷À¤È¼«Ê¬¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤Ë¤¬°ã¤¦¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃËÀ¤ò¼¡¡¹¤ÈÎº¤Ë¤¹¤ë½÷À¤Î¡ÖÆÃÄ§¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤Ê¤ë»þ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö
¥â¥Æ¤ë½÷À¤Û¤É¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë»þ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
¡Ö·ù¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤«³Ú¤·¤ß¤¬¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¶î¤±°ú¤¤á¤¤¤¿¹ÔÆ°¤ò¤·¤Ê¤¤
Îø°¦¤Ë¤Ï¶î¤±°ú¤¤¬ÉÕ¤Êª¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥â¥Æ¤ë½÷À¤Û¤É¶î¤±°ú¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¡£
¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¼«Ê¬¤ËÁÇÄ¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤Î´é¿§¤ò»Ç¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤¿¤È¤¨°ÕÃæ¤ÎÃËÀ¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¾¤ËÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÊ¿µ¤¤ÇÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÁÇÄ¾¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë»Ñ¤ËÌ¥ÎÏ¤òÃËÀ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È¡ÖÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íßµá¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ðº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÆÃÄ§¤Ï¤¹¤°¤Ë¿¿»÷¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼«Ê¬Ëá¤¤òÄÌ¤·¤Æ¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼²Ä°¦¤¤¤Î¤Ë¥â¥Æ¤Ê¤¤ÍýÍ³¡£ÃËÀ¤¬¡ÖÎø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¸«¤Ê¤¤½÷À¡×¤È¤Ï