¥ä¥ó¥¡¼¥¹¿·²ÃÆþ¤Î¥Ò¥²±¦ÏÓ¤¬Äæ¤êÍî¤È¤·¡Äà¥Ò¥²ÏÀÁèáËÖÈ¯¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦ºÇ°¤Î¥ë¡¼¥ë¤À¡×
¡¡Ì¾Ìç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ëà¥Ò¥²ÏÀÁèá¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÏÀèÂå¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ö¥ì¥Ê¡¼»á¤¬£±£¹£·£¶Ç¯¤ËÁ´Áª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¿¦°÷¤Ë¥Ò¥²¤òÀ¸¤ä¤¹¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤¿¤È¤µ¤ì¡¢º£¤â¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ò¥²¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÎºÇ¶¯¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡¢¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¡£¥Ò¥²¤ÎÍÌµ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Ï¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¡¦¥Õ¥í¥ê¥À¤Ë³Ü¥Ò¥²¤ÎÉôÊ¬¤ò¤¹¤Ã¤¤êÄæ¤êÍî¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤¿¡£
¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°£Ø¤Ïà¿·µìá¤Î¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡Ö¥Ò¥²¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÃ¯¤À¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¤¬¡¢£Í£Ì£Â¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¤Ç¡Ö£Æ£Á£Î£Ó£É£Ä£Å£Ä¡×¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Þ¥ì¡¼»á¤Ï£Ø¤Ç±Ô¤¯»ØÅ¦¡£¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Ò¥²¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Â§¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦ºÇ°¤Î¥ë¡¼¥ë¤À¡£Ã¯¤«¤¬¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È°Û¤ò¾§¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡ÖÁª¼ê²ñ¤¬¤Ê¤¼²ðÆþ¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¡Ö¤³¤ì¤ò¸À¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¦´º¤À¡×¡Ö£±£¹£·£°Ç¯Âå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂçÈ¾¤Ï¤½¤ì¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÀ¶·é¤ÊÃ»¤¤¤â¤Î¤Ê¤éµö²Ä¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡×¡ÖÁª¼ê¤Ï¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¸«±É¤¨¤òÁª¤Ù¤ë¤Ù¤¤À¡×¡ÖÁª¼ê¤¬¤½¤ì¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÅÁÅý¤ÈÎò»Ë¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤Ê¤É¤È»¿ÈÝ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Î£Ð£Â¤Ç¤Ïµð¿Í¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¿Â»Î¥ë¡¼¥ë¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²¿ÅÙ¤«Áª¼ê¤«¤éÈãÈ½¤ÎÀ¼¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÆÇ³¤·¤¿ÏÀÁè¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡£