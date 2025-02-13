¡Úë¾Êó¡ÛÇÐÍ¥¤Î²¼Ûê¥¢¥È¥à¤µ¤ó¤¬78ºÐ¤Ç»àµî¡ÖÀ¤³¦¥¦¥ë¥ë¥óÂÚºßµ¡×¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë
¡ØÀ¤³¦¥¦¥ë¥ë¥óÂÚºßµ¡Ù¤Ç¤Î¡Ö¡û¡û¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î²¼Ûê¥¢¥È¥à¤µ¤ó¤¬¡¢1·î29ÆüË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£78ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
²¼Ûê¤µ¤ó¤Ï1946Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡ÖÈ¬¹ÃÅÄ»³¡×¡ÖÈ¬¤ÄÊèÂ¼¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÀ¤³¦¥¦¥ë¥ë¥óÂÚºßµ¡×¤Î¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤âÌ³¤á¤¿Â¾¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¨¥Ç¥£¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯9·î¤ËµÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤ò´µ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢Æ®ÉÂÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÂÎÄ´¤¬µÞÊÑ¤·ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤ÆÂ©¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Áòµ·¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢²¼Ûê¤µ¤ó¼«¿È¤Î°ä»Ö¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ê¤É¤ÏÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£