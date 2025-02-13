¡Ö¹©»ö¸½¾ì¤ÎÂ¾ì¤¬ÅÝ¤ì¤½¤¦¡×¹â¤µ7m¤ÎËÉ²»ÍÑ¥·¡¼¥È¤¬ÅÝ²õ ¶¯É÷¤Î±Æ¶Á¤« Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è
¡¡Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤Î¹©»öÃæ¤Î¥Ó¥ë¤Ç¡¢¹â¤µ7m¤Û¤É¤ÎËÉ²»ÍÑ¤Î¥·¡¼¥È¤¬ÅÝ²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¯É÷¤Î±Æ¶Á¤È¤ß¤é¤ì¡¢¼þÊÕ¤Ç¤Ï¼Ö¤ÎÄÌ¹Ô¤Ê¤É¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥·¡¼¥È¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¸áÁ°9»þÈ¾¤¹¤®¡¢ËÏÅÄ¶è¡¦¸ãºÊ¶¶¤Î3³¬·ú¤Æ¥Ó¥ë¤Ç¡Ö¹©»ö¸½¾ì¤ÎÂ¾ì¤¬ÅÝ¤ì¤½¤¦¡×¤Èºî¶È°÷¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ó¥ë¤Ç¤Ï¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢7m¤Û¤É¤Î¹â¤µ¤ÎËÉ²»ÍÑ¤Î¥·¡¼¥È¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤±¤¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÅÝ²õ¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¼þÊÕ¤Î¼Ö¤ÎÄÌ¹Ô¤Ê¤É¤òµ¬À©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤«¤é½Ö´ÖÅª¤Ë20m¤òÄ¶¤¨¤ëÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¯É÷Ãí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë