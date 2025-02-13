½»Í§ÎÓ¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï4¡óÁý¤Ç2´üÏ¢Â³ºÇ¹â±×¡¢37±ßÁýÇÛ¤Ø
¡¡½»Í§ÎÓ¶È <1911> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î13Æü¸å¾ì(15:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£24Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ24.6¡óÁý¤Î1979²¯±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢25Ç¯12·î´ü¤âÁ°´üÈæ3.6¡óÁý¤Î2050²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ò¸«¹þ¤ß¡¢2´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£4´üÏ¢Â³Áý¼ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÁ°´üÈæ37±ßÁý¤Î182±ß¤ËÁýÇÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7.3¡ó¸º¤Î550²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î9.7¡ó¢ª9.3¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÁ°´üÈæ37±ßÁý¤Î182±ß¤ËÁýÇÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7.3¡ó¸º¤Î550²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î9.7¡ó¢ª9.3¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹