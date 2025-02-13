Ä¹Ìî3¿Í»¦½ý¡¢15Æü¤ËºÆÂáÊá¤Ø¡¡½Å½ýÃËÀ¤Ø¤Î»¦¿ÍÌ¤¿ëµ¿¤¤
¡¡Ä¹Ìî»Ô¤ÎJRÄ¹Ìî±ØÁ°¤ÎÃË½÷3¿Í»¦½ý»ö·ï¤Ç¡¢½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿ÃËÀ²ñ¼Ò°÷¡Ê37¡Ë¤Ø¤Î»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤Ç¡¢Ä¹Ìî¸©·Ù¤¬15Æü¤Ë¡¢Æ±»Ô¤ÎÌµ¿¦Ìð¸ýÍº»ñÍÆµ¿¼Ô¡Ê46¡Ë¤òºÆÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬13Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ìð¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï°ú¤Â³¤»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©·Ù¤ÏÌÛÈë¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìð¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï1·î22Æü¸á¸å8»þ¤´¤í¡¢±Ø¤Î¥Ð¥¹¾è¤ê¾ìÉÕ¶á¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤ÎÇØÃæ¤ò»É¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï»ö·ïÈ¯À¸4Æü¸å¤Î26Æü¡¢½÷À²ñ¼Ò°÷¡Ê46¡Ë¤Ø¤Î»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÌð¸ýÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤·¤¿¡£