OWCからThunderbolt 5対応のハブが発売 80Gbpsでの双方向データ転送や8K映像×3出力に対応
Other World Computing（OWC）は、最大80Gbpsの双方向データ転送が可能な「OWC Thunderbolt 5ハブ」を2月13日（木）に発売した。価格は3万1,350円。アマゾンOWC直営公式ストアで取り扱う。
PCやiPad Proなどに、Thunderbolt 5（USB Type-C）×4とUSB Type-A×1を拡張するための製品。PC、iPad ProにはUSB Type-Cで接続する。最大80Gbpsの双方向データ転送に対応し、外部PCモニターへの出力も可能で、最大120Gbpsの帯域幅を確保。6,000MB/秒を超えるSSDや最大3台の8Kディスプレイの接続にも対応する。
給電能力は最大140Wで、電力消費の大きいノートパソコンでも安定した給電が可能。ファンレス設計で、放熱性に優れたアルミニウム筐体を採用している。
製品にはThunderbolt 5ケーブルが付属する。
インタフェースThunderbolt 5 （80/120Gbps） ×3ポート Thunderbolt 5 （80/120Gbps, 140W給電） ×1ポート USB-A （10Gbps） ×1ポート
対応OSmacOS 15.x Sequoia、macOS 14.x Sonoma Windows 10 64 bit、Windows 11、Windows Server 2022 iPad OS 18、iPad OS 17 Android 13.x、Android 12.x Chrome OS
対応ディスプレイの例8K/60Hz : 最⼤3台 8K/120Hz : 2台 4K/144Hz : 3台
外形寸法
178×22×78mm
質量
382g