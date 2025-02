コンディションを可視化！Re・De「Re・De Ring」

ピクセラは、「Re・De(リデ)」の同社開発製品第一弾で、応援購入サービス「Makuake」で応援金額が2,300万円を超えたファッション性と機能性を両立した次世代スマートリング「Re・De Ring(リデリング)」を韓国のクラウドファンディングプラットフォーム「Wadiz」で2025年2月13日(木)より販売中です。

ピクセラは、「Re・De(リデ)」の同社開発製品第一弾で、応援購入サービス「Makuake」で応援金額が2,300万円を超えたファッション性と機能性を両立した次世代スマートリング「Re・De Ring(リデリング)」を韓国のクラウドファンディングプラットフォーム「Wadiz」で2025年2月13日(木)より販売中。

今回のWadizでの販売は、韓国市場への初進出となります。

Wadizは、韓国最大級のクラウドファンディングプラットフォームであり、多くの革新的な製品が市場に登場する場として注目されています。

■韓国市場での展開について

同社では、以下の韓国での市場性を踏まえ、海外進出のファーストステップとして展開することとしました。

1.高い技術受容性

・韓国は技術革新に積極的で、最新の家電製品への需要が高い。

・IoTやスマートホーム技術への関心が特に強い。

2.購買力のある消費者層

・中間層の購買力が高く、高品質な製品への支出意欲がある。

・デザインや機能性を重視する傾向が顕著。

3.急速な都市化

・都市部の生活が忙しく、時短家電や多機能製品への需要が増加。

・一人暮らし世帯が増え、コンパクトで効率的な家電が求められている。

4.Eコマースの成長

・オンラインショッピングが普及し、新製品の市場参入が容易。

・ソーシャルメディアやインフルエンサーを活用したプロモーションが効果的。

5.健康・ウェルネスブーム

・健康志向が高まり、関連家電(エアフライヤー、ジューサー等)の人気が上昇。

・環境に配慮した製品への関心も高い。

■次世代スマートリング Re・De Ring(リデリング)について

「Re・De Ring」は、睡眠やコンディション、今の調子、運動状態、血管年齢を可視化できる、次世代型のスマートリングです。

AI技術を駆使し、睡眠時のバイタルデータだけでなく、運動量や体の表面温度なども記録・分析します。

さらに、合計睡眠時間、レム睡眠の割合、心拍数といった睡眠データを総合的に分析し、あなたのコンディションを可視化。

手軽にあなたの「今」を分析し、SLEEP TECH×AIが睡眠状態や体調に合わせた最適なアドバイスを提供します。

また、血管年齢計測機能では、血管の健康状態を表す指標を表示します。

例えば、ある日の血管年齢が高くなった場合、それまでの生活習慣(食事、運動不足、睡眠不足など)を振り返り、改善点を見つけやすくなります。

<主な特徴>

・高感度センサーで心拍数、呼吸数、酸素レベルなどを24時間測定

・睡眠中のレム睡眠や睡眠の規則性も分析

・血管年齢計測機能搭載

・SLEEP TECH×AIによる最適なアドバイス

・防水・防塵機能で入浴やサウナもOK

・医療用ステンレス製で肌に優しい

・最大7日間持続の大容量バッテリー

・シンプルで洗練されたデザイン

<出荷予定>

2025年6月下旬

※文中に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

※この製品は一般的なウェルネス・フィットネスを目的とした製品であり、医療機器ではありません。

病気の診断・治療・予防などの医療目的には使用できません。

