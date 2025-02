¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ªQoo10

「Qoo10」は、「Qoo10」のロゴマークをリニューアルし、2025年1月22日(水)からロゴの使用を開始しました。

Qoo10

「Qoo10」は、「Qoo10」のロゴマークをリニューアルし、2025年1月22日(水)からロゴの使用を開始。

Qoo10は、目まぐるしく移り変わるトレンドや社会の動向に合わせ、新たなロゴを採用することで、未来への一歩を力強く踏み出し、流行にあわせた魅力ある商品の品揃えを充実させていきます。

また、新しいテクノロジーを積極的に取り入れ、顧客体験価値の向上を実現していきます。

■デザインとテーマカラー

デザインとしては、「Q」に変化を加え、数字の「1」の書き出しに斜めラインを作ることで、自然な視覚的流れを確保。

大文字と小文字の構成から生じるリズムを維持しながら洗練された変化を加えました。

メインカラーには、サーモンピンクからバイオレットへのグラデーションを採用。

移り変わるトレンドに寄り添い、常に新しい体験を提供していくというQoo10の理念を象徴しています。

親しみやすさを持ちながらも、ポップで洗練されたロゴデザインへと進化しています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ロゴマークをリニューアル!Qoo10 appeared first on Dtimes.