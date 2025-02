バーガーキングに、モンスター級の超大型チーズバーガー「グレートキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」が2025年も襲来。

直火焼きの100%ビーフパティ4枚とゴーダチーズスライス6枚をたっぷりのミルキーなホワイトチーズソースで仕上げられた、数量限定のモンスター級の超大型チーズバーガーです!

バーガーキング「グレートキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」2025

価格:単品 2,090円(税込)/セット 2,390円(税込)

発売日:2025年2月14日(金)〜

特典:オリジナルステッカー

※「グレートキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」を1つ(単品・セットいずれも)購入ごとに1枚提供されます

販売店舗:全国のバーガーキング店舗 ※東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店では販売されません

直火焼きの100%ビーフパティの香ばしくジューシーなおいしさをご堪能してもらうため、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”を展開する「バーガーキング」

2025年の“ワンパウンダーシリーズ”第1弾として、モンスター級の超大型チーズバーガー「グレートキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」が新たに登場します。

バーガーキング自慢の直火焼きの100%ビーフパティ4枚に、フレッシュなオニオンと味のアクセントのピクルス、まろやかな味わいのゴーダチーズスライスを贅沢に6枚重ねた「グレートキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」

さらにパルメザンチーズとカマンベールチーズを合わせた、たっぷりのミルキーなホワイトチーズソースとコクのあるマヨソースで、インパクトのある見た目からは想像できない、マイルドで食べ飽きないおいしさに仕上げられています。

最後の一口まで香ばしい直火焼きビーフとまろやかなチーズのおいしさが口いっぱいに広がる、モンスター級の超大型チーズバーガーです!

注文の際は食べやすい「ハーフカット」がおすすめ。

レジカウンターで「ハーフカット」とオーダーすることで半分にカットして提供されます。

持ちやすく、肉汁とチーズのおいしさたっぷりの真ん中から食べることが出来ます。

また発売を記念し「グレートキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」を購入された方に、数量限定の「オリジナルステッカー」がプレゼントされます。

また、まろやかな味わいのゴーダチーズ、たっぷりのミルキーなホワイトチーズソースで仕上げた「ホワイトチーズマウンテンズ シングルビーフ」

ビーフパティ2枚にオニオン、ピクルス、ゴーダチーズスライスを贅沢に4枚重ねた「ホワイトチーズマウンテンズ ダブルビーフ」

巨大鶏むね一枚肉のサクサクなチキンパティを合わせた「ホワイトチーズマウンテンズ チキン」も発売中です。

チーズバーガーはもちろん、大型バーガー、“ワンパウンダーシリーズ”好きの方、バーガーキングファンの方にもおすすめな、総カロリー1,692kcal、総重量550gのモンスター級の超大型チーズバーガー。

バーガーキングの「グレートキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」は、2025年2月14日より数量限定で販売開始です☆

※数量限定です。無くなり次第終了となります

※事前のお取り置きはできません

※画像はイメージです

※セットはフレンチフライ(M)とドリンク(M)となります

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となります

※数量限定商品につき、売り切れ次第、販売終了となります

※店舗により、販売時間帯が異なります

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります

※予告なく商品設計、価格が変わる場合があります

