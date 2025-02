Googleのスンダー・ピチャイCEOが2025年2月12日に、5年から10年以内には量子コンピューターが実用化されるとの見通しを示しました。Google CEO Sundar Pichai sees ‘useful’ quantum computers 5 to 10 years away - The Economic Timeshttps://economictimes.indiatimes.com/industry/tech/google-ceo-sundar-pichai-sees-useful-quantum-computers-5-to-10-years-away/articleshow/118188180.cms

Quantum computers have finally arrived, but will they ever be useful? | New Scientisthttps://www.newscientist.com/article/2467128-quantum-computers-have-finally-arrived-but-will-they-ever-be-useful/アラブ首長国連邦(UAE)のドバイで開催された世界政府サミットに出席したピチャイCEOは、「実用的に使える量子コンピューター」の実現は5〜10年先のことだと述べて、量子コンピューター実用化のめどが立った状況を、GoogleがAI開発を本格化させた2010年代と対比しました。オンライン形式で登壇したピチャイCEOは「量子コンピューターの現状は、私たちがGoogle Brainに取り組み、初期の成果が出始めた2010年代ごろのAIを想起させます」と話しました。量子コンピューターは、「重ね合わせ」や「量子もつれ」といった量子力学的な現象を利用して計算を行うコンピューターで、従来型のコンピューターでは解決に膨大な時間を要する課題を短時間で解くことができる技術としてさまざまな分野での応用が期待されています。Googleは2019年に初期の量子チップ「Sycamore」をリリースするなどこの分野をリードしています。また、2025年1月にはIBMと量子コンピューティング企業・クオンティニュアムの量子コンピューターを使ってヘモシアニンという呼吸色素の酸素運搬メカニズムを分析し、抗腫瘍ワクチン開発についての洞察を得ることができたとの研究結果も報告されていますが、ほとんどの量子コンピューターは主に研究用途に使われており、普及しているとは言いがたいのが実情です。Googleが1万年かかる計算問題を3分20秒で解き終える量子コンピューターを完成させる - GIGAZINEまた、NVIDIAのジェンスン・フアンCEOが2025年1月に、「実用的な量子コンピューターができるまで20年はかかる」と予想したように、この技術の実現性には慎重な声も少なくありません。一方、Googleの量子AI責任者であるハルトムート・ネヴェン氏が2月に、「5年以内に商用量子コンピューティングアプリケーションが登場する」と述べるなど、Googleは量子コンピューターの将来に非常に楽観的です。ピチャイCEOは、スーパーコンピューターが宇宙の終わりまで計算しても解けない問題を5分で解けるというGoogleの量子チップに言及した上で、「量子の進歩は明らかにエキサイティングです」と話しました。スパコンで10の25乗年もかかる計算をわずか5分で実行できる量子チップ「Willow」をGoogleが発表 - GIGAZINE量子コンピューターの開発に積極的なのはGoogleだけではありません。前述のクオンティニュアムは、物理的な量子ビットをグループ化して「論理量子ビット」とすることで、量子コンピューターの大きな課題である量子エラー訂正技術に取り組んでいます。また、量子コンピューターの実用化にはスケールアップも不可欠です。その意味では、カリフォルニアのスタートアップであるAtom Computingが先行しており、同社は電荷を持たないため「中性原子」とも呼ばれている極低温イッテルビウム原子でできた、これまでで最大となる1180量子ビットの量子コンピューターを2023年にリリースしています。さらに別のスタートアップのPasqalは2024年6月に、最大2088個のサイトからなる光ピンセットで1110個のルビジウム原子をトラップし、1000個を超える原子を1ショットで量子プロセッサーにロードすることに成功したと発表しました。2030年までに実用的な量子コンピューターを開発することを目指しているフランスのスタートアップ・Alice&BobのプロダクトマネージャーであるLaurent Prost氏は「10年ほど前まで、量子コンピューティングはおもしろい実験以上のものになるか定かではありませんでしたが、その後グローバル化したエコシステムが丸ごと現れました」と話しました。