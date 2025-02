クリスタル・パレスの絶対的エースを巡って現在プレミアリーグクラブ間で争奪戦が勃発している。



『CaughtOffside』によると、アストン・ヴィラは今夏の移籍市場でクリスタル・パレスに所属する27歳FWジャン・フィリップ・マテタの獲得を目指すという。



2021年1月にマインツからのレンタル移籍でクリスタル・パレスに加入を果たしたマテタはその翌年の2022年1月には同クラブに完全移籍。クリスタル・パレス加入後は主力として活躍しており、特に昨季はプレミアリーグ35試合で16ゴール5アシストを記録するなどクラブの攻撃を牽引。今季もすでにプレミアリーグ24試合で10ゴールを記録するなどクラブの絶対的なエースを担っている。





Hodgson picked up a win in his first match thanks to a last-gasp Jean Philippe-Mateta goal pic.twitter.com/nlv239EjVc