¥È¡¼¥ó¡ß¥±¥¤¥¿ ¥Þ¥ë¥ä¥Þ¡Ö²ÖÄ»¡×ÉÁ¤¤¤¿25Ç¯½Õ¥³¥¹¥á¡¢¡Èºù¥Ô¥ó¥¯¡É¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡õ¹á¿å¤Ê¤É

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EX05 SAKURA Bisque¡§¥·¥ë¥¡¼¤Êµ±¤¤òÌÜ¤â¤È¤Ë¡£ÉÊ¤Î¤è¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥Ù¡¼¥¸¥å
EX06 Cherry Wood¡§°ú¤Äù¤á¤Ê¤¬¤é¤â¤É¤³¤«²º¤ä¤«¡£²¹¤â¤ê¤ò½É¤¹¥Á¥§¥ê¡¼¥Ö¥é¥¦¥ó
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EX09 Pastel Lilac¡§À¶¤é¤«¤Ë頰¤òÀ÷¤á¡¢Æ©¤ÄÌ¤ëÈ©¤ò³ð¤¨¤ë¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¥«¥é¡¼
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EX04 Heavenly Afternoon¡§¿°¤¬°ìµ¤¤Ë½Õ¤á¤¯¡¢À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¥Ô¡¼¥Á¥Ù¡¼¥¸¥å
EX05 Merry Pink¡§²ÄÎù¤Ê²Ö¤Ó¤é¿§¤Ç¥Ý¥Ã¤È¸ý¤â¤È¤òÀ÷¤á¤ë¥á¥í¥¦¥Ô¥ó¥¯
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TEL¡§03-5774-5565
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