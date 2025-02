レイカーズがジャズに敗戦、連勝「6」でストップ…八村塁はチーム最多19得点

2月13日(現地時間12日)、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のデルタ・センターでユタ・ジャズと対戦した。

6連勝中のレイカーズはルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、レブロン・ジェームズ、八村、ジャクソン・ヘイズが先発に名を連ねた。

ヘイズがダンクでチーム最初の得点を挙げると、八村がドンチッチの華麗なアシストから3ポイントシュートを成功。新加入のアレックス・レンもコートに立ち、30-33で最初の12分間を終えた。

第2クォーター開始1分56秒からレブロン、リーブス、ドンチッチの連続得点で逆転。それでも、ラウリ・マルッカネンの3ポイントで試合をひっくり返されると、その後も追いかける展開が続き、56-64で試合を折り返した。

前半終了時点でドンチッチが13得点、八村とレブロンがともに12得点、リーブスが9アシストをマークした。

第3クォーターは序盤にドンチッチ、八村、リーブス、レブロンが立て続けに得点を記録したが、ジャズの勢いを止められず。最大25点のビハインドを背負う劣勢となった。

第4クォーターも流れは変わらず、開始4分16秒に主力をベンチに下げ、ブロニー・ジェームズやマーキーフ・モリスなどをコートに。119-131で敗戦を喫した。

連勝が「6」で止まったレイカーズは、八村が3本の3ポイントを含むチーム最多19得点に3リバウンド1アシスト。レブロンが18得点6リバウンド7アシスト、ドンチッチが16得点4リバウンド4アシスト、リーブスが15得点5リバウンド11アシストを記録した。

■試合結果



ユタ・ジャズ 131-119 ロサンゼルス・レイカーズ



UTH|33|31|40|27|=131



LAL|30|26|30|33|=119

Luka dropping fakes & dimes EARLY 👀

Finds Rui in the corner for 3! pic.twitter.com/tTvvTtpCHw

- NBA (@NBA) February 13, 2025