ËÌÄ«Á¯¤¬ÆîËÌÎ¥»¶²ÈÂ²¤Î¡ÖÌÌ²ñ½ê¡×Å±µî¿Ê¤á¤ë¡¡ÆîËÌ´Ø·¸°²½¤Ë¤è¤ê¶áÇ¯¤ÏºÆ²ñ¹Ô»ö³«ºÅ¤µ¤ì¤º¡Ä´Ú¹ñ¡¦Åý°ì¾Ê¤¬¡ÖÈ¿¿ÍÆ»¼çµÁÅª¹Ô°Ù¡×ÈãÈ½
´Ú¹ñ¤ÎÅý°ì¾Ê¤Ï13Æü¡¢Ä«Á¯ÀïÁè¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÆîËÌ¤ÇÀ¸¤ÊÌ¤ì¤¿²ÈÂ²¤ÎºÆ²ñ¹Ô»ö¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¶â¹ä»³¤Î¡ÖÌÌ²ñ½ê¡×¤ÎÅ±µî¤òËÌÄ«Á¯¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡ÖÌÌ²ñ½ê¡×¤ÏÆîËÌ¶³¦¤Ë¶á¤¤ËÌÄ«Á¯¤Î·Ê¾¡ÃÏ¡¦¶â¹ä»³¤Ë¤¢¤ê¡¢Î¥»¶¤·¤¿²ÈÂ²¤¿¤Á¤ÎºÆ²ñ¹Ô»ö¤òÄêÎã²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´Ú¹ñ¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î¹ç°Õ¤Î²¼ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆîËÌ´Ø·¸¤Î°²½¤Ë¤è¤ê2018Ç¯¤òºÇ¸å¤ËºÆ²ñ¹Ô»ö¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Î¥»¶²ÈÂ²¤Ï¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ÆÅý°ì¾Ê¤¬µîÇ¯´Ú¹ñºß½»¤ÎÎ¥»¶²ÈÂ²5000¿Í¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢75¡ó°Ê¾å¤¬ËÌÄ«Á¯¤Ë¤¤¤ë²ÈÂ²¤ÎÀ¸»à¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åý°ì¾Ê¤ÏËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÌÌ²ñ½ê¤ÎÅ±µî¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Î´ê¤¤¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ëÈ¿¿ÍÆ»¼çµÁÅª¹Ô°Ù¡×¤À¤ÈÈãÈ½¤·¡¢Ä¾¤Á¤ËÅ±µîºî¶È¤ÎÃæ»ß¤òµá¤á¤¿¾å¤Ç¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£