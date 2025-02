◆平野紫耀、新イヴ・サンローラン・ボーテ アンバサダーへ

【モデルプレス=2025/02/13】Number_i(ナンバーアイ)の平野紫耀が「イヴ・サンローラン・ボーテ アンバサダー」に就任。新たなビジュアルが公開された。世界中から注目を集める平野は、アジア アンバサダーの活躍を経て、今後グローバルな活動に幅を広げる新イヴ・サンローラン・ボーテ アンバサダーへと躍進を遂げる。ブランドの顔として、世界中で活躍するYSL BEAUTYのアンバサダーたちと並び、よりグローバルに活動していく。2024年1月アンバサダー就任以降、様々なキャンペーンビジュアルやコンテンツ、グローバルイベントなどに登場し、さらに輝きを放つ平野。その唯一無二の才能と存在感、スター性、そしてエッジィなクチュール感は変わらず、さらなる洗練さを伴ってYSL BEAUTYと共に飛躍している。世界で羽ばたくアイコニックなスター 平野が、ブランドの目指す“CHIC & ELEVATED”(シックで洗練された)な世界観をパワーアップしていく。YSL BEAUTY インターナショナル ジェネラル マネージャー ステファン・ベジー氏は、平野について「大胆で自由なスピリットを持つ平野紫耀さんは、世界中の人々を魅了する唯一無二のグローバルスターです。これからも共に魅力的な旅を歩めることをとても嬉しく思っています」とコメント。今後、平野は「I LOVE YOU SO」の新WEB CM&キービジュアル出演を皮切りに、2025年も様々なキャンペーンビジュアルやコンテンツ、イベントなどに登場予定となっている。平野は今回の就任について「YSL BEAUTYのアンバサダーとして、これまでさまざまな経験をさせていただきました。これからは、世界の皆さんにもブランドの魅力を届けていけるということなので、さらに僕自身も成長しながら新しいチャレンジをしていきたいと思います!」と意気込みを明かした。そして、新たに公開された「I LOVE YOU SO」の新WEB CMとキービジュアルについて、平野は「I LOVE YOU SOコレクションは愛を感じられる製品で、クリエイティブもとても素敵にできたと思うので是非ご覧ください」とコメントしている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】