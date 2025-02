³Ú¤·¤¯¤Þ¤Ê¤Ù¤ë¶ÛµÞ»þ¤ÎÂÐºö¡ª¥é¥½¥é»¥ËÚ¡Ö¤½¤Î»þ¡ª»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×

ラソラ札幌は「楽しくまなべる緊急時の対策 その時!子どもたちだけだったらどうする?」を開催します。

大震災が起きたと想定、子どもたちが避難する際に直面しそうな大ピンチを各場面ごとにクイズを交えながらストーリー仕立てで進行します。

ラソラ札幌「その時!子どもたちだけだったらどうする?」

ラソラ札幌は「楽しくまなべる緊急時の対策 その時!子どもたちだけだったらどうする?」を開催。

大震災が起きたと想定、子どもたちが避難する際に直面しそうな大ピンチを各場面ごとにクイズを交えながらストーリー仕立てで進行。

(シミュレーション方式でご体験いただきます)

◆対象:小学生(お子様1名と保護者様2名まで)

◆日時:2月23日(日) (1) 11:00〜 (2) 13:00〜 (3) 15:00〜

1回20組 各回1時間程度

◆場所:ラソラ札幌Aタウン2階 コミュニティーホール

◆講師:【救命防災リーダーズ札幌】のみなさん

救命防災リーダーズ札幌は、救急救命士・保健師・看護師・保育士・防災士・中小企業診断士のほか、ひとりひとりが複数の資格を保持、救命と防災についての豊かな知識を優しく楽しくわかりやすく伝えることをモットーとしたニュータイプの防災プロ集団です。

公的機関が行う応急手当講習の講師としての経験も持ち合わせています。

◎参加者全員に「すぐわかる 子どもの病気・ケガ 対応BOOK」「ホイッスルライト」をプレゼント

<ラソラ札幌で、SDGsをもっと身近に。>

地球を守ると言うと、難しく感じるかもしれない。

でも、子どもたちの未来を守ると言うと、少し身近に感じる。

地球のみらいは、子どもたちの未来。

「SDGs」は、みんながひとつになれる魔法のキーワード。

地球のため、自分たちのため、みんなのため。

子どもたちと一緒に、今やらなくてはいけないことを考える。

お客様の生活を支えるラソラ札幌がそのきっかけにならなくちゃ。

ラソラ札幌を運営する大人たちが腕をまくって取り組みます。

ラソラ札幌はSDGsの取り組みの一環として、月1回、SDGsイベントを開催しています。

2月以降も楽しくSDGsを体験できるイベントやワークショップを都度開催予定です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 楽しくまなべる緊急時の対策!ラソラ札幌「その時!子どもたちだけだったらどうする?」 appeared first on Dtimes.