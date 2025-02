肝斑にも使える！imini「イミニ リペアリキッドチーク」

イミニ免疫薬粧が開発・販売をする、LPS※1化粧品ブランド『imini』は、「ヘアメイク職人 化け子」としても活動する人気のヘアメイクアーティスト 岸 順子さんと共同開発した「イミニ リペアリキッドチーク」を2025年3月18日(火)に発売します。

imini「イミニ リペアリキッドチーク」

価格:3,630円(税込)

色数 :1種(ふわっとピンク)

コラボ商品は、iminiブランド10周年を記念した特別企画として、大女優のヘアメイクを数多く担当されてきたヘアメイク歴36年のヘアメイクアーティスト 岸 順子さんの豊富な経験と専門知識から生まれた大人メソッドを活かし、コンプレックスで悩む多くの方の「キレイの更新」となるアイテムを開発しました。

第1弾では、年齢の出やすい首もとに特殊な切り込み構造でピタッと密着し、集中ケアする「イミニ リペアチャージマスク(首用)」を発売。

第2弾となる今回は、大人特有のくすみを隠し、血色感、艶肌アップを叶えるブルベ、イエベ、オバベにも合う「イミニ リペアリキッドチーク」を開発しました。

パントエア菌LPS※1を配合し、メイク中もエイジングケア※2する大人可愛い自分を更新していただけるチークの誕生となりました。

※1 パントエア/コメヌカ発酵エキス液(保湿成分)

※2 年齢に応じたお手入れ

【オバベとは】

自分はイエベあるいはブルベだと思っていたが、年齢を重ね、くすみなどによってどちらか曖昧になってしまった肌を意味する「化け子」さんが生み出した造語。

≪ポイント1. くすみ、血色感、艶肌アップの「脱オバベカラー」≫

・年齢とともに気になるくすみを払い、多幸感をプラス

・本来の肌色を活かしながら大人可愛い印象に

・ブルべ、イエベも肌色を選ばない脱オバベカラー!

≪ポイント2. 美容液成分85%以上※3!日中もメイクしながらエイジングケア※2≫

・パントエア菌LPSが肌本来の力を高め、年齢肌にアプローチ

・ナイアシンアミド※4が、年齢の気になる肌のハリをサポート

・グリチルリチン酸ジカリウム※5が気になるくすみをケア

・コラーゲン、セラミド、ヒアルロン酸※6の潤い、艶肌成分で乾燥知らず

※2 年齢に応じたお手入れ

※3 水含む

※4 保湿成分

※5 保湿成分:グリチルリチン酸2K

※6 保湿成分:加水分解コラーゲン、セラミドNP、ヒアルロン酸Na

≪ポイント3. 誰でも簡単にふわっとピンク!≫

・ふわっと色づくシアーでナチュラルな仕上がり

・濃淡もつけやすく、初心者でも化け子さんメイクを再現!

≪ポイント4. 配合しない成分へのこだわり≫

・5つのフリー(紫外線吸収剤、鉱物油、アルコール、パラベン、香料)

■使用方法

付属のチップに適量を取り、頬に直接塗布し、指でポンポンと優しく馴染ませるようにぼかしてください。

■全成分

水、シクロペンタシロキサン、グリセリン、コハク酸ジエチルヘキシル、BG、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、ジメチコン、パントエア/コメヌカ発酵エキス液、ナイアシンアミド、グリチルリチン酸2K、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、セラミドNP、トコフェロール、(ビニルジメチコン/メチコンシルセスキオキサン)クロスポリマー、メタクリル酸メチルクロスポリマー、塩化Na、クエン酸Na、トリメチルシロキシケイ酸、(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、トリエトキシカプリリルシラン、ペンチレングリコール、フェノキシエタノール、タルク、酸化チタン、合成フルオロフロゴパイト、マイカ、酸化鉄、シリカ、グンジョウ、水酸化Al、酸化スズ、赤226

【免疫力を見つめる「imini」ブランドコンセプト】

iminiの願う美しさは、健やかさとともにあります。

年齢や生活環境、ストレスに左右されず、100歳になっても、いきいきと輝いていたい。

そのために、人から人へ古より伝え継がれる滋養の知恵と、ゆるぎない自然の恵みを取り入れることで「自己活力」を育むことを目指しています。

iminiは自然とともに、心地よさ、シンプルさを大切に、内からなる健やかな美しさを求めています。

※ブランド名である「imini」の語源は『immunity(免疫)』

