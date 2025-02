紀文のかまぼこに、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」と「ポチャッコ」が登場。

黄色と白のかまぼこで表現された「ポムポムプリン ポチャッコ かまぼこ」が、食卓を楽しく彩ります☆

紀文 サンリオ「ポムポムプリン ポチャッコ かまぼこ」

発売日:2025年2月24日(月)

価格:193円(税込)

内容量:4個入り

紀文から、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」と「ポチャッコ」をかたどったかまぼこ「ポムポムプリン ポチャッコ かまぼこ」が登場。

2024年サンリオキャラクター大賞で2位に輝いた「ポチャッコ」が、かまぼこになって登場するのは今回が初です。

かまぼこは、原材料に卵・小麦粉不使用、カルシウムとビタミンDが入っています。

お弁当に入れるのはもちろん、おうちごはんのトッピングにもぴったりな、使いやすい個包装タイプです☆

黄色と白のかまぼこで表現された「ポムポムプリン」と「ポチャッコ」が、食卓を楽しく彩ります!

サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」と「ポチャッコ」をかたどった、かわいいかまぼこ。

紀文のサンリオ「ポムポムプリン ポチャッコ かまぼこ」は、2025年2月24日より発売です!

