ファンリードは、2025年2月25日〜2月27日にインテックス大阪で開催される「第11回インターフェックスWeek大阪」に出展し、製薬業界向けAI活用プラットフォーム「STiV(スティーブ)」のデモ体験を実施し、導入企業の活用事例とともに紹介します。

ファンリード「インターフェックスWeek大阪」出展

ファンリードは、2025年2月25日〜2月27日にインテックス大阪で開催される「第11回インターフェックスWeek大阪」に出展し、製薬業界向けAI活用プラットフォーム「STiV(スティーブ)」のデモ体験を実施し、導入企業の活用事例とともに紹介。

■出展概要

第11回 インターフェックスWeek大阪 [医薬品] [化粧品] 研究・製造展

来場登録はこちらから

https://www.interphex.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1269287405074601-SMK

会期 :2025年2月25日(火) 〜 2月27日(木)

時間 :10:00〜17:00

会場 :インテックス大阪

ファンリードブース:小間番号 9-32(製造DXゾーン)

「STiV」は、ファンリードが所属する太陽ホールディングスグループ内の医薬品製造企業のニーズに応える形で開発された生成AIです。

2024年5月のリリース以降、製薬企業からの注目を集め、その利用が増加しています。

業務効率化を目的とした現場のニーズを取り入れながら進化を遂げてきたことで、現在では多岐にわたる機能を搭載しています。

今回の出展ブースでは、以下の追加機能も体験できます。

(1) 生成AIビジネス利用をワンストップでサポート(2024年12月機能拡充)

製薬業界に特化した高精度RAG×検索に加えて、一般的な情報からの要約・翻訳・校正・AI相談等の機能を追加。

これにより、製薬業界での生成AIビジネス活用をワンストップでサポートすることが可能です。

(2) 日米の薬事情報収集代行サービスを低コストで提供(2025年1月機能拡充)

薬事情報収集代行サービスを拡充し、従来の厚生労働省等(日本)の発信情報に加えて、米国FDA(アメリカ食品医薬品局)が発信するガイダンス等の情報も対象に追加。

これにより、日米の薬事情報データベースを低コストで活用可能です。

ファンリードのブースでは、「STiV」のデモ体験を通じて、実際の利用シーンや機能の詳細を見ることができます。

製薬業界向け生成AI活用プラットフォーム「STiV(スティーブ)」サイト

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「STiV」のデモ体験も!ファンリード「インターフェックスWeek大阪」出展 appeared first on Dtimes.