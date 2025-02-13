°Ï¸ë¡¦¿ùÆâ¼÷»ÒÈ¬ÃÊ¡Ê97¡Ë¤¬ºÇÇ¯Ä¹ÂÐ¶ÉµÏ¿¤ò¹¹¿·
¡¡°Ï¸ë¤Î¿ùÆâ¼÷»ÒÈ¬ÃÊ¤¬¡¢¼«¿È¤¬»ý¤ÄºÇÇ¯Ä¹ÂÐ¶ÉµÏ¿¤ò97ºÐ11¥«·î7Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛË´¤É×¡¦¿ùÆâ²íÃË¶åÃÊ¤ÎºÇÇ¯Ä¹¾¡ÍøµÏ¿¤ò¹¹¿·¤Ê¤ë¤«
¡¡¿ùÆâ¼÷»ÒÈ¬ÃÊ¤Ï¡¢¸áÁ°10»þ¤«¤éÃæß·ºÌ»Ò¸ÞÃÊ¤È¤ÎÂÐ¶É¤Ë¤Î¤¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿ùÆâÈ¬ÃÊ¤Ï¾¼ÏÂ2Ç¯¡¦1927Ç¯3·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢¤³¤ÎÂÐ¶É¤Ç¡¢¼«¿È¤¬»ý¤ÄºÇÇ¯Ä¹ÂÐ¶ÉµÏ¿¤ò¡Ö21Æü¡×¹¹¿·¤·¡¢97ºÐ11¥«·î7Æü¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¶É¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì3»þ´Ö¤Ç¡¢¿ùÆâÈ¬ÃÊ¤¬¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢2017Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×¤Î¿ùÆâ²íÃË¶åÃÊ¤¬»ý¤ÄºÇÇ¯Ä¹¾¡ÍøµÏ¿96ºÐ10¥«·î4Æü¤ò402Æü¹¹¿·¤¹¤ë¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë