57ºÐ¡Ö±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¹â¹»»þÂå¤ÎàÄ¶¤ªÊõáÀ©Éþ¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡Ö¤¤ã¤ï¤ï¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÆîÌîÍÛ»Ò(57)¤¬¹â¹»»þÂå¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆîÌî¤Ï¡Öº£Æü¤Ïµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤À²¤ìÌÏÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¤Þ¤ÀÎä¤¨¹þ¤àµ¨Àá¡£É÷¼Ù¤Ê¤É¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤Èµ¤¸¯¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¹ðÃÎ¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ãÇò¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¥»¥Ô¥¢¿§¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ã¤Æ¡ª¡ª¤¤ã¤ï¤ï¡×¡Ö²Æ¤Î¾¾°þ¥Ù¥ë¥È¥¥Ä¤á¥Õ¥©¡¼¥¯Éô¤ÎÈ¯É½²ñ¤Î¤ª¼Ì¿¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¿ÍÁ°¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÆîÌî¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿À¸Í»Ô¤Î¾¾°þ¹â¤È¿äÂ¬¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¤¤¿¤é¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÆîÌî¤Ï1985Ç¯¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö¶¡×¤Ç¡Ö¤ª¤Þ¤ó¤é¡¢µö¤µ¤ó¤¼¤è!¡×¤Î·è¤áÂæ»ì¤¬Î®¹Ô¤·¡¢°ìÌö¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¥Ê¥ó¥Î¡×¡£
¡¡ÆîÌî¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤Èº£Ç¯7·î27Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖYOKO MINAMINO 40th Anniversary ¡ÁALL singles ¡Áü¥³Ú±à¤ÎDoorü¥¡×(NHK¥Û¡¼¥ë¡¦ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è)¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£