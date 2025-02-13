¡Ö¥º¡¼¥à¤·¤¿! ¡×36ºÐ¡¦Èþ¿Í¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½É×¤È?¥¥¹?¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Àä»¿¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤À¤¡¡¼¡¼¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ÅÄ¥í¡¼¥é¡Ê36)¤¬¡¢É×¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½»³ÅÄ¾Ï¿Î¡Ê39=¶å½£ÅÅÎÏ¥¥å¡¼¥Ç¥ó¥ô¥©¥ë¥Æ¥¯¥¹)¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥ÖÉ×ÉØ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥é¤Ï¡Ö¤·¤Þ¤Ê¤ß³¤Æ»¡×¤È¤À¤±¥³¥á¥ó¥È¤·É×ÉØ¤ÇÀ¥¸ÍÆâ³¤¡¢¤·¤Þ¤Ê¤ß³¤Æ»¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ö¥é¥à¤Ë¸ø³«¡£¤½¤Î°ìËç¤¬¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Î?¥¥¹?¼Ì¿¿¡£±ß·Á¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È±Û¤·¤Ë¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢É×ÉØÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿¤ÎÃæ¿´¤Ë¼ý¤Þ¤ë2¿Í¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡Ö¥º¡¼¥à¤·¤¿ ¡×¤È¤ÎÈ¿±þ¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¤¤ã¡¼¡¼¡¼¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¡×¡Ö¤³¤ì¤¬°¦¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤À¤¡¡¼¡¼¡×¤Ê¤É¹¥´¶¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¡¼¥é¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¡¢·ëº§¸å¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£