Ë¡Äî¤Ç¤Î¡ÈÆú¿§·¤²¼¡ÉÃåÍÑ¤òÀ©¸Â¡¡¹ñÂ¦¤ÏÁè¤¦»ÑÀª¼¨¤¹
¡¡ºÛÈ½¤òËµÄ°¤¹¤ëºÝ¡¢Íú¤¤¤Æ¤¤¤¿Æú¿§¤Î·¤²¼¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÉÔÅö¤À¤È¤·¤Æ¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¤é¤¬¹ñ¤òÁÊ¤¨¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢¹ñÂ¦¤ÏÁè¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¶µ¼ø¤é3¿Í¤Ï¡¢Æ±Àº§¤ò½ä¤ëºÛÈ½¤òËµÄ°¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢ÀÅª¾¯¿ô¼Ô¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆú¿§¤Î·¤²¼¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÉÔÅö¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ330Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡13Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Âè1²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤Ç¹ñÂ¦¤ÏÁè¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶¹ð¤é¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤ÎËµÄ°¤Î¼«Í³¤òÉÔÅö¤ËÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·¤²¼¤ÎÊÁ¤¬ºÛÈ½½ê¤Î¿¦Ì³¤Î¼¹¹Ô¤òË¸¤²¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¸¢Íø¤ò¼é¤ëºÛÈ½½ê¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤Ê¤¯¡¢¿¿¤ÃÅö¤ÊÈ½ÃÇ¤òµá¤á¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¶µ¼ø¤é3¿Í¤Ï¡¢Æ±Àº§¤ò½ä¤ëºÛÈ½¤òËµÄ°¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢ÀÅª¾¯¿ô¼Ô¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆú¿§¤Î·¤²¼¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÉÔÅö¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ330Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡13Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Âè1²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤Ç¹ñÂ¦¤ÏÁè¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶¹ð¤é¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤ÎËµÄ°¤Î¼«Í³¤òÉÔÅö¤ËÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·¤²¼¤ÎÊÁ¤¬ºÛÈ½½ê¤Î¿¦Ì³¤Î¼¹¹Ô¤òË¸¤²¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¸¢Íø¤ò¼é¤ëºÛÈ½½ê¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤Ê¤¯¡¢¿¿¤ÃÅö¤ÊÈ½ÃÇ¤òµá¤á¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£