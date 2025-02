ライジングスターズのロスター変更…ヘンダーソンが欠場、ストローサーが代替選出

2月13日(現地時間12日、日付は以下同)。NBAは、15日にチェイス・センターで開催される「2025 カストロール・ライジングスターズ」のロスター変更を発表した。

ミッチ・リッチモンド(元ゴールデンステイト・ウォリアーズほか)が名誉ヘッドコーチ(HC)を務める「チームM」のスクート・ヘンダーソン(ポートランド・トレイルブレイザーズ/2年目)が右足首捻挫のため欠場となり、その代役にデンバー・ナゲッツのジュリアン・ストローサーが選出。

キャリア2年目の今シーズン。ストローサーは12日を終えた時点で54試合に出場し、平均22.5分9.6得点2.2リバウンド1.4アシストに3ポイントシュート成功率36.2パーセント(平均1.6本成功)を残している。

Our Rising Star is headed to All-Star ⭐️

Well deserved, Julian! pic.twitter.com/UJ8d3m7Rtu

- Denver Nuggets (@nuggets) February 12, 2025