¿å°æ ÍµÅÐÃÅ¡ª¥³¥³¥¦¥§¥ë¡Ö»Ô¾ì¤¬µá¤á¤ë¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥Á¥«¥é¡×

ココウェルは、20周年記念イベント「市場が求めるココナッツのチカラ」を、フィリピン共和国大使館(東京都港区)で2025年2月28日に開催します。

ココウェル「市場が求めるココナッツのチカラ」

日時 :2025年2月28日(金)14:00〜16:00 (受付開始13:30より)

場所 :フィリピン共和国大使館(東京都港区六本木5-15-5)

アクセス:東京メトロ・都営地下鉄 六本木駅より徒歩10分

定員 :15名

申込 :定員に達したため取扱店・一般のお客様のお申し込み受付は

終了しました。

<内容>

・講師 ココウェル 代表取締役 水井 裕

・第1部 14:00〜14:35

「なぜ今、ココナッツが選ばれるのか? 〜ブームからの進化と持続可能な未来〜」

・第2部 14:50〜16:00

「ココナッツオイルで叶える健康生活 〜体に優しい脂質の新常識〜」

■「ココナッツでセカイを変える」ココウェルの20年

ココウェルは、「フィリピンから貧困をなくしたい」「ココナッツでセカイを変える」という想いで2004年8月に創業した、日本初のココナッツ専門店です。

フェアトレードを通じて日本に高品質なココナッツ製品を届け、フィリピンの農家や生産者の生活向上にも寄与することを使命に活動してきました。

20年の間にはココナッツオイルブームの波があり、新たに参入した多くが撤退する中、健康と美容に優れたココナッツの魅力を伝え続けてきました。

2010年からは売り上げの一部でフィリピンの災害復興やココナッツ農家を支援する活動を続けています。

20周年を機に、ココナッツ農家の子ども向け奨学金プログラムもスタートしました。

■健康を支えるココナッツの今後と持続可能な環境と経済への貢献

このイベントは、長年ココウェルの活動を応援してくれているフィリピン共和国大使館で開催します。

フィリピンへの留学がきっかけでココウェルを創業し、ココナティストとして日本全国でココナッツの魅力を発信し続けている代表の水井が、「なぜ今、ココナッツが選ばれるのか? 〜ブームからの進化と持続可能な未来〜」、「ココナッツオイルで叶える健康生活 〜体に優しい脂質の新常識〜」をテーマに話します。

ブームから10年が経ち、健康を支える良質な脂質として新たに広がりを見せるココナッツの今後と、持続可能な環境と経済への貢献について伝えます。

ココウェル代表 水井

