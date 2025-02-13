±§ÌîÅ´¡¢4-12·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤Ï2¡óÁý±×¤ÇÃåÃÏ
¡¡±§Ìîß·ÁÈïÄ¹©½ê <6396> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬2·î13Æü¸å¾ì(14:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤Î·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ1.8¡óÁý¤Î4²¯4700Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î5²¯1000Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï87.6¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î56.7¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ70.6¡ó¸º¤Î6300Ëü±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤à·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ14.0¡ó¸º¤Î1²¯2300Ëü±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î10.8¡ó¢ª10.1¡ó¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ70.6¡ó¸º¤Î6300Ëü±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤à·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ14.0¡ó¸º¤Î1²¯2300Ëü±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î10.8¡ó¢ª10.1¡ó¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹