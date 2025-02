Number_iの平野紫耀が「イヴ・サンローラン・ボーテアンバサダー」に就任したことが13日、発表された。ブランドの顔として、世界中で活躍するYSL BEAUTYのアンバサダーたちと並び、よりグローバルに活動していく。平野は、2024年1月のアンバサダー就任以降、さまざまなキャンペーンビジュアルやコンテンツ、グローバルイベントなどに登場し、さらに輝きを放ってきた。その唯一無二の才能と存在感、スター性、そしてエッジィなクチュール感は変わらず、さらなる洗練さを伴い、同ブランドと共に飛躍する。“世界で羽ばたくアイコニックなスター”平野が、ブランドの目指す「CHIC & ELEVATED(シックで洗練された)」な世界観をパワーアップしていく。

同ブランドのインターナショナル ジェネラル マネージャーを務めるステファン・ベジー氏は「大胆で自由なスピリットを持つ平野紫耀さんは、世界中の人々を魅了する唯一無二のグローバルスターです。これからも共に魅力的な旅を歩めることをとても嬉しく思っています」とコメント。今後、平野は「I LOVE YOU SO」の新WEB CM&キービジュアル出演を皮切りに、25年もさまざまなキャンペーンビジュアルやコンテンツ、イベントなどに登場する。平野は「YSL BEAUTYのアンバサダーとして、これまでさまざまな経験をさせていただきました。これからは、世界の皆さんにもブランドの魅力を届けていけるということなので、さらに僕自身も成長しながら新しいチャレンジをしていきたいと思います!」と意気込んだ。「YSL BEAUTY SPRING 2025『I LOVE YOU SO』」は、ブランド創始者のムッシュ イヴ・サンローランが、人生やクリエイションにおいて最も大切にしてきた“LOVE”をテーマに、さまざまな“LOVE”をスカイブルーとブロッサムピンクのカラーハーモニーで表現した限定コレクション。ブランドのスピリットともいえる“LOVE”を体現し、「I LOVE YOU SO」の世界観を表現する。【平野紫耀使用アイテム】「クチュール ミニ クラッチ <コレクター> NO.125」「YSL ラブシャイン リップスティックNO.44」「ラディアント タッチ グロウパクト BR20」「オールアワーズ リキッド」「オールアワーズ コンシーラー」「オールアワーズ ハイパー プレストパウダー ユニヴァーサル」「オールアワーズ ハイパーブロンザー 02」※「限定ミニ ギフト バック」と共に映っている平野の使用リップは「YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム1B」となる。