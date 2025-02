東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」4F、シェフス・ロウに店舗を構えるスイーツビュッフェ「Salon de Sweets (サロンドスイーツ)」

Salon de Sweetsにて”さくら”と”いちご”を主役にした目にも愛らしいピンクスイーツが勢揃いする「さくら&いちごフェア」が開催されます☆

イクスピアリ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」さくら&いちごフェア

価格:(90分制)※一部、特別価格での提供期間が設定されています

平日ランチ:大人 2,519円(税込)、小学生 1,320円(税込)、3歳以上 572円(税込)平日ディナー:大人 2,849円(税込)、小学生 1,639円(税込)、3歳以上 704円(税込)休日ランチ:大人 2,849円(税込)、小学生 1,639円(税込)、3歳以上 869円(税込)休日ディナー:大人 3,069円(税込)、小学生 1,914円(税込)、3歳以上 979円(税込)

開催期間:2025年2月15日(土)〜4月15日(火)

提供内容:

いちごのショートケーキさくらのシフォンさくらのパウンドケーキさくら香るいちごのモンブラン森半の抹茶とさくらのムースさくらのマドレーヌいちごとクランベリーのエンゼルいちごとレモンのレアチーズいちごのティラミスいちごソースのパンナコッタいちごサイダーのゼリー

開催店舗:Salon de Sweets(サロンドスイーツ)

所在地:〒279-8529 千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ4F

イクスピアリ4階にあるスイーツビュッフェ「Salon de Sweets」にて「さくら&いちごフェア」を期間限定で開催。

少しずつ暖かくなり桜が舞う季節が近づく季節にぴったりなスイーツが提供されます。

フェアにはふんわりと柔らかな生地が魅力の「さくらのシフォン」をはじめ、

美しい桜色のクランブルをのせて焼き上げることで、ポコポコと満開に咲き誇る桜を思わせる「さくらのパウンドケーキ」

甘酸っぱいクランベリーを忍ばせた「いちごとクランベリーのエンゼル」などがラインナップ。

ほかにも、見た目も華やかな「いちごとレモンのレアチーズ」や

いちごソースをたっぷりかけたパンナコッタ、

「さくらマドレーヌ」など、春めく季節の訪れを告げる桜と、不動の人気を誇るいちごを用いたスイーツが、ビュッフェスタイルにて心ゆくまで楽しむことができます。

そのほか、ゲストの目の前で切り分けるロースト料理や新鮮野菜のサラダバーにパスタなど、ランチ・ディナーともにバラエティ豊かに楽しめるのも魅力。

そんな「さくら&いちごフェア」にて提供されるおすすめメニュー3種を紹介していきます☆

さくら香るいちごのモンブラン

しっとりとした自家製のアーモンドタルトで仕上げられた「さくら香るいちごのモンブラン」

パステルピンクがかわいらしく、いちごの心地良い甘酸っぱさがアクセントになっています。

中には濃厚なさくらクリームをたっぷりと、そして外側はいちごクリームで覆い、目にも華やかな印象に仕上げられたスイーツです。

いちごのティラミス

マスカルポーネクリームといちごピューレを合わせた、爽やかな味わいと甘酸っぱい幸せを運ぶ「いちごのティラミス」

自家製いちごシロップを染み込ませたスポンジ生地の上には、ふんわりと柔らかないちご味のマスカルポーネクリームをふんだんにあしらわれています。

いちご味のクランブルで遊び心をプラスした、目にも鮮やかな一品です。

森半の抹茶とさくらのムース

「森半の抹茶とさくらのムース」は、3層の断面図が麗しいムース。

スポンジで土台層を作り、桜の花のエキスで仕上げたムースと、京都宇治の老舗製茶所・森半の抹茶を使用したムースが重ねてあります。

濃厚な味わいと滑らかな口当たりのムースが、ふわりと香る桜の優しい香りが春の訪れを感じさせてくれるメニューです。

WEB予約特典:ショコラテリーヌ&さくら・カラメルバニラのマカロンをプレゼント

マカロン(さくら、カラメルバニラ)

WEB予約特典:

・ランチタイム予約限定「ショコラテリーヌ」

・ディナータイムご予約限定「フェア限定マカロン」各色1つずつ

予約:https://www.tablecheck.com/shops/salondesweets/reserve

「さくら&いちごフェア」開催期間中、WEBにてランチタイムに予約された方には、滑らかで濃厚なショコラテリーヌをプレゼント。

また、ディナータイムに予約された方には、フェア限定カラー2色で仕上げられた自家製マカロンが各色1つずつプレゼントされます。

”さくら”と”いちご”を主役にした、目にも愛らしいピンクスイーツが好きなだけ楽しめるスイーツビュッフェ。

イクスピアリ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」にて2025年2月15日より開催される「さくら&いちごフェア」の紹介でした☆

