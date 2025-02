日本で大ヒットを記録した(2023)の名物プロデューサー、ジェフ・カッツによる新作映画が始動した。

カッツの新作映画は、アメリカで人気を博した実在の“超常現象DJ”アート・ベルの物語。全米で現在も放送中の人気深夜ラジオ「Coast to Coast AM」の創始者で、超常現象やオカルト、UFO、陰謀論などを自宅から放送し、自身の体験談を語りたいリスナーの電話を受けつづけた。全盛期は約1,000万人のリスナーがおり、2008年にはラジオの殿堂入りを果たしている。

アート・ベル役を演じるのは、『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』(2023)で候補となったポール・ジアマッティ。監督は『スクリーム』シリーズや『レディ・オア・ノット』(2019)『アビゲイル』(2024)のマット・ベティネッリ=オルピン&タイラー・ジレットが務める。

『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』より Seacia Pavao / © 2024 FOCUS FEATURES LLC

親日家として知られるカッツ氏は、自身のXアカウントにて日本語でも情報を発信したほか、早くもティザー映像を公開。米によると、ワーナー・ブラザースやAmazonが関心を示しているというが、カッツ氏によると現時点ではスタジオへの提案段階だという。

米国メディアの報道では「伝記映画」と伝えられているが、カッツ氏いわく「伝記映画ではありません。もう少し“アート”です」。脚本はDCドラマ「THE FLASH/フラッシュ」(2014-2023)のサム・チャルセン、「See ~暗闇の世界~」(2019-2022)のネルソン・グリーヴス。ドラマ版「スリーピー・ホロウ」(2013-2017)にはともに脚本家として参加していた。

自身もラジオDJからキャリアをスタートさせたカッツ氏は、『ヴァチカンのエクソシスト』の製作中からアート・ベルの映画化プロジェクトに関心を示していたとのこと。ベルの自宅があったネバダ州パーランプとも協力しながら、遺族やビジネスパートナーのカレン・ジャクソン氏との信頼関係を確立し、企画の本格始動にこぎつけた。なお、プロデューサーには同じく『ヴァチカンのエクソシスト』よりソフィー・キャシディも参加する。

ちなみにベルは超常現象DJとしての人気を獲得する以前、1960年代にはベトナム戦争に衛生兵として従軍。退役後はアメリカのラジオ局に勤務したあと、日本の沖縄に渡り、民間の英語放送局・KSBKで6年間DJとして働いている。日本好きのカッツ氏のこと、こうした日本要素もなんらかの形で登場するかもしれない。

なお、カッツ氏は『ヴァチカンのエクソシスト』続編企画も。こちらも続報が待たれる。

Appreciate all the interest, both from the industry and from Art's fans, but we won't finish pitching to studios until the end of this week. Art's family and Karen are obviously very happy and noted that Art would be very proud. Can't ask for more than that. Fun stuff coming.