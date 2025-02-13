¥Á¥­¥ó¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼Æé


¡ÚÂÀ¤é¤Ê¤¤Æé¡ÛÆÚÆù¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¤·¤ß¤ÆËþÂ­ÅÙÂç¡ª¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇòºÚ¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ÖÆÚÆù¤ÈÇòºÚ¤ÎÃæ²ÚÉ÷½Å¤Í¾ø¤·Æé¡×

¤ªÆù¤äµû²ð¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌîºÚ¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëÆéÎÁÍý¡£¼ê·Ú¤Ç±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤È¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Åß¤ÎÄêÈÖÎÁÍý¤È¤·¤Æ¤âÂç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÌýÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¿©»ö¤è¤ê¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢±öÊ¬¤¬¹â¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Íî¤È¤··ê¤â¡£

ÂÀ¤é¤Ê¤¤¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÊÆé¤Ë¤¹¤ë¥³¥Ä¤Ï¡¢¡Ö»éËÃ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÁª¤Ö¡×¡Ö¿§¤ÎÇ»¤¤ÌîºÚ¡¢Çö¤¤ÌîºÚ¡¢¤­¤Î¤³Îà¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤Î¿©ºà¤òÆþ¤ì¤ë¡×¡Ö¡º¤Ï¾¯ÎÌ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¡×¤³¤È¡£

´¨¤¤µ¨Àá¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¡¢¡ÖÂÀ¤é¤Ê¤¤Æé¡×¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖÊÔ½¸ÉôÊÔ½¸¤ÎMOOKËÜ¡ØÂÀ¤é¤Ê¤¤Æé¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£¥«¥ì¡¼Ê´+¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ç ¥¿¥ó¥É¥ê¡¼¥Á¥­¥óÉ÷¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë

¡Ö¥Á¥­¥ó¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼Æé¡×

1¿ÍÊ¬¡¡385kcal¡¢±öÊ¬1¿ÍÊ¬¡¡2.9g

¤Û¤í¤Ã¤È¤Û¤°¤ì¤ë¤È¤êÆù¤È¡¢ ¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¹á¤ê¤Î¤¦¤Þ¤ß¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤ÀÌîºÚ¤Ç¡¢Ãø¤¬¿Ê¤à¡ª


¤Û¤í¤Ã¤È¤Û¤°¤ì¤ë¤È¤êÆù¤È¡¢ ¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¹á¤ê¤Î¤¦¤Þ¤ß¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤ÀÌîºÚ¤Ç¡¢Ãø¤¬¿Ê¤à¡ª

¡ÚºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ë¡Û

¤È¤ê¤â¤âÆù¡¡1Ëç¡ÊÌó250g¡Ë

¤È¤ê¼ê±©¸µ¡¡4ËÜ

ÄÒ¤±¤À¤ì

¡¦¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¡1/2¥«¥Ã¥×

¡¦¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬¡¡³Æ¾®¤µ¤¸1

¡¦¥«¥ì¡¼Ê´¡¢¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¡³ÆÂç¤µ¤¸1¤È1/2

¡¦±ö¡¡¾®¤µ¤¸1

¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡¡¾¯¡¹

Âçº¬¡¡6cm

¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¡2¸Ä

¾®¾¾ºÚ¡¡1¤ï

¿å¡¡5¥«¥Ã¥×

ðùÎ³¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡¡¾®¤µ¤¸2

ÀÖ¤È¤¦¤¬¤é¤·¤Î¾®¸ýÀÚ¤ê¡¡1ËÜÊ¬

±ö¡¡¾®¤µ¤¸1/4¡Á1/3

¤·¤ç¤¦¤æ¡¡¾®¤µ¤¸1¡Á2

¡Úºî¤êÊý¡Û

1¡¡¤È¤ê¤â¤âÆù¤Ï°ì¸ýÂç¤è¤ê¤ä¤äÂç¤­¤á¤ËÀÚ¤ë¡£¼ê±©¸µ¤È¤È¤â¤Ë¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤Ç²¡¤µ¤¨¤ÆÉ½ÌÌ¤Î½Á¤±¤ò¤Õ¤­¡¢¥Ý¥êÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ë¡£ ÄÒ¤±¤À¤ì¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¤ß¹þ¤ß¡¢15Ê¬°Ê¾å¤ª¤¯¡£

2¡¡Âçº¬¤Ï1cm¸ü¤µ¤Î¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï2cm¸ü¤µ¤ÎÈ¾·îÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ ¾®¾¾ºÚ¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ä¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£

3¡¡Æé¤Ë¿å¤ÈÂçº¬¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤È¡¢1¤òÄÒ¤±¤À¤ì¤´¤È²Ã¤¨¤ë¡£ºÆ¤Ó¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¥¢¥¯¤ò½ü¤­¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÌó15Ê¬¼Ñ¤ë¡£¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤â²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ë5¡Á10Ê¬¼Ñ¤ë¡£

4¡¡¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤¦¤¬¤é¤·¤ò²Ã¤¨¡¢±ö¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ÇÄ´Ì£¤·¡¢¾®¾¾ºÚ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤È¼Ñ¤ë¡£

Ìý¤ò»È¤ï¤º¤Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥³¥¯¤ò¥×¥é¥¹

¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÆþ¤ê¤ÎÄÒ¤±¤À¤ì¤Ë¤È¤êÆù¤òÄÒ¤±¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤ÇÉ÷Ì£Ë­¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£Ìý¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÄÒ¤±¤À¤ì¤´¤ÈÆé¤Ë²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¹¡¼¥×¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì£¤Ä¤±¤â´ÊÃ±¡£

¢£¤´ÈÓ¤Ë¤·¤ÐÄÒ¤±¤òº®¤¼¤Æ¡¢Ì£¤È¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡ª

¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼¤«¤±¤´ÈÓ

1¿ÍÊ¬¡¡160kcal¡¢±öÊ¬1¿ÍÊ¬¡¡1.2g

¤´ÈÓ¤Ë¤·¤ÐÄÒ¤±¤òº®¤¼¤Æ¡¢Ì£¤È¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡ª


¡ÚºàÎÁ¤Èºî¤êÊý¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ë¡Û

1¡¡²¹¤«¤¤¤´ÈÓÃãÏÒ2ÇÕÊ¬¤Ë¡¢ÁÆ¤¯¹ï¤ó¤À¤·¤ÐÄÒ¤±Âç¤µ¤¸1¤È1/2¤òº®¤¼¤ë¡£

2¡¡1¤ò´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥Á¥­¥ó¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼Æé¤Î»Ä¤ê¤òÅ¬µ¹¤«¤±¤ë¡£

ÊÔ½¸¡á¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖÊÔ½¸Éô¡¿¡ØÂÀ¤é¤Ê¤¤Æé¡Ù