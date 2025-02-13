KAT-TUN¡ÖÉü³è¥à¡¼¥É¡×Éº¤¦¤â¡ÈÅÅ·â²ò»¶¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÈáÃ²¡ÄµµÍüÏÂÌé¤Î¡È¥°¥ë¡¼¥×°¦Àë¸À¡É¸å¤ÎµÞÅ¸³«
¡¡2·î12Æü¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKAT-TUN¡×¤¬3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖSTARTO ENTERTAINMENT¡Ê°Ê²¼¡¢STARTO¼Ò¡Ë¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÅÅ·â²ò»¶¡É¤ÏÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2006Ç¯¤Ë6¿Í¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿KAT-TUN¤Ï¡¢¤¿¤Ó½Å¤Ê¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¦Âà¤Ë¤è¤ê¡¢µµÍüÏÂÌé¡¢Ãæ´ÝÍº°ì¡¢¾åÅÄÎµÌé¤Î3¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤Î²ò»¶È¯É½¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Í½Ãû¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö2·î5Æü¤Î¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Îµ»ö¤Ç¡¢µµÍü¤µ¤ó¤¬¶á¤¯¡¢STARTO¼Ò¤òÆÈÎ©¤·¡¢KAT-TUN¤âÃ¦Âà¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÎÈ¯É½¤Ç¤âÊóÆ»¤É¤ª¤ê¡¢µµÍü¤µ¤ó¤Ï3·î31Æü¤Î·ÀÌóËþÎ»¤ò¤â¤Ã¤ÆÂà½ê¡£Ãæ´Ý¤µ¤ó¤È¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ï3·îËö¤Ç²ò»¶¤¹¤ë¤¬¡¢STARTO¼Ò¤Ï¡Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ê¡¢¶á¤¤¾Íè¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òºî¤ë¤Ù¤¯¡¢¸½ºßÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²ò»¶È¯É½¸å¤Ë¤Ï°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢µµÍü¤Î¤¢¤ë¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿Ìä¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ô¥¿¥¤¤Î¡ÈKAT-TUN¤ÎµµÍüÏÂÌé¡È¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¡¢¡¢¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¿¤è¡Õ¡Ô¥¿¥¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎµµÍü¤¯¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡©¡©¡Õ¡ÔµµÍü¤¯¤óKAT-TUN¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¸¤ã¤ó¡¢Ãæ´Ý¤¯¤óÉü³è¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¤«¤è¡¢¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤À¤è¡Õ¤È¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¡Ö¥¿¥¤¡×¤Ë¿¨¤ì¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡2·î8Æü¡¢µµÍü¤Ï¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØJAPAN EXPO THAILAND 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇµµÍü¤Ï¡ÖËÍ¤ÏKAT-TUN¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ØReal Face¡Ù¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö´ñ¤·¤¯¤â¡¢¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤ÇÃ¦Âà¤ÈÆÈÎ©¤ò¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿3Æü¸å¡¢µµÍü¤µ¤ó¤Î¡È¥°¥ë¡¼¥×°¦¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÈ¯¸À¤Ë°Â¿´¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡1·î¤Ë¤Ï¡¢½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤È¤Î¡È¥¢¥ÑÌ©²ñ¡É¤Ç¶à¿µÃæ¤À¤Ã¤¿Ãæ´Ý¤µ¤ó¤¬³èÆ°¤òºÆ³«¡£¥°¥ë¡¼¥×3¿Í¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸þ¤±Æ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËµµÍü¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÈÉü³è¥à¡¼¥É¡É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Î²ò»¶È¯É½¤ËÂÐ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡µµÍü¤ÎÀë¸À¤âµõ¤·¤¯¡¢¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿KAT-TUN¡£¤·¤«¤â¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¡ÈÀáÌÜ¡É¤ÎÄ¾Á°¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖKAT-TUN¤Ï2026Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òÁ°¤Ë¡¢Ãæ´Ý¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤¿3¿Í¤Ç¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤òºÆ³«¤·¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ä¥É¡¼¥à¥¯¥é¥¹¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò´üÂÔ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡STARTO¼Ò¤Ïº£¸å¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬²ñ¤¨¤ë¾ì¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3·î¤Þ¤Ç¤Ë¡È²ò»¶¥é¥¤¥Ö¡É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡3¿Í¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤Ï»Ä¤ê1¥«·î¤È¡È¥®¥ê¥®¥ê¡É¤Î¤Ê¤«¡¢KAT-TUN¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¸òÎ®¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£