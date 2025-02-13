KAT-TUN、デビューシングル「Real Face」ミリオン突破 主な記録【オリコン】
3人組グループ・KAT-TUNが12日、3月31日をもって解散することを発表した。所属するSTARTO ENTERTAINMENTが公式サイトで伝えた。現在のメンバーは亀梨和也（38）、上田竜也（41）、中丸雄一（41）で、亀梨は退所、上田と中丸は契約を継続する。同グループの主な記録を紹介する（オリコン調べ、2025年2月17日付現在）。
【一覧】KAT-TUNの作品と詳細
KAT-TUNは2006年3月、シングル「Real Face」、アルバム『Best of KAT-TUN』、DVD『Real Face Film』の3タイトル同時発売でデビュー。シングル「Real Face」は、累積104.6万枚を記録。自身唯一のミリオン作品となる。
また、デビュー（1st）からのアルバム連続1位獲得作品数は「13作連続」で歴代2位。デビュー（1st）からのシングル連続1位獲得作品数は「29作連続」となっている。
（以下KAT-TUN、主な記録）
■シングル作品累積売上TOP3
1位「Real Face」（2006年3月22日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上104.6万枚
※自身唯一のミリオン作品
2位「SIGNAL」（2006年7月19日発売）
最高1位、累積売上57.0万枚
3位「僕らの街で」（2006年12月7日発売）
最高1位、累積売上55.8万枚
■「デビュー（1st）からのアルバム連続1位獲得作品数」…13作連続で歴代2位
■「デビュー（1st）からのシングル連続1位獲得作品数」…29作連続
■2006年
シングル・アルバム・DVD 3部門同時1位獲得でデビュー
・デビューシングル「Real Face」（2006年3月22日発売）が、2006年4月3日付「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。累積売上枚数104.6万枚。
・デビューアルバム『Best of KAT-TUN』（2006年3月22日発売）が2006年4月3日付「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。累積売上枚数75.0万枚。
・DVD『Real Face Film』（2006年3月22日発売）が2006年4月3日付「オリコン週間DVDランキング」で初登場1位を獲得。累積売上枚数47.6万枚。
■2023年
・最新アルバム『Fantasia』（2023年2月15日発売）が2023年2月27日付「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。
※オリコン調べ、2025年2月17日付現在
【一覧】KAT-TUNの作品と詳細
KAT-TUNは2006年3月、シングル「Real Face」、アルバム『Best of KAT-TUN』、DVD『Real Face Film』の3タイトル同時発売でデビュー。シングル「Real Face」は、累積104.6万枚を記録。自身唯一のミリオン作品となる。
（以下KAT-TUN、主な記録）
■シングル作品累積売上TOP3
1位「Real Face」（2006年3月22日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上104.6万枚
※自身唯一のミリオン作品
2位「SIGNAL」（2006年7月19日発売）
最高1位、累積売上57.0万枚
3位「僕らの街で」（2006年12月7日発売）
最高1位、累積売上55.8万枚
■「デビュー（1st）からのアルバム連続1位獲得作品数」…13作連続で歴代2位
■「デビュー（1st）からのシングル連続1位獲得作品数」…29作連続
■2006年
シングル・アルバム・DVD 3部門同時1位獲得でデビュー
・デビューシングル「Real Face」（2006年3月22日発売）が、2006年4月3日付「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。累積売上枚数104.6万枚。
・デビューアルバム『Best of KAT-TUN』（2006年3月22日発売）が2006年4月3日付「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。累積売上枚数75.0万枚。
・DVD『Real Face Film』（2006年3月22日発売）が2006年4月3日付「オリコン週間DVDランキング」で初登場1位を獲得。累積売上枚数47.6万枚。
■2023年
・最新アルバム『Fantasia』（2023年2月15日発売）が2023年2月27日付「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。
※オリコン調べ、2025年2月17日付現在