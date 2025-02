Number_iの平野紫耀が13日、都内で行われた「新『イヴ・サンローラン・ボーテアンバサダー』発表&WEB CM披露会見」に出席。アジアンアンバサダーから「イヴ・サンローラン・ボーテアンバサダー」に躍進を遂げ、その意気込みを語った。同ブランド「アジアンアンバサダー」を務めていた平野は、グローバルな活動に幅を広げる新「イヴ・サンローラン・ボーテアンバサダー」に就任。ブランドの顔として、世界中で活躍するYSLアンバサダーと並び、さまざまなグローバルな活動に参加する。

ハート型にあしらった真紅の花束を受け取った平野は「うれしいですし、すごく光栄に思っています」と満開の笑顔に。「撮影させていただいた時間はクリエイティブで刺激的でしたし、誰も見たことない景色を作り上げていくことを楽しみにしています」と声を弾ませた。同日、YSL BEAUTYのスピリット“LOVE”を象徴した「YSL BEAUTY SPRING 2025『I LOVE YOU SO』」のビジュアルとWEB CMも公開された。平野は「CMの最後に『I LOVE YOU SO』っていう場面がありますが、実際に行ったことがなくて恥ずかしかったです」と照れ笑い。「多くの人に気持ちが届くように頑張ったので、注目していただけるとうれしいなと思います」と伝えた。テーマにちなみ、愛を感じたことを聞かれると「誕生日に、なかなか連絡してなかった方々や、メンバーからお祝いのメッセージをいただいて愛を感じました」とにっこり。「ハッピーな1日になりましたし、(ハッピーな)1年にしたいなと思いました」と語った。そんな平野は「今年もより一層パワーをつけて頑張りたい」と気合十分。「まず水回りをきれいにして、家具を買い替えて、リフレッシュできる空間にできればと考えています。特に気になる水回りとして“洗面台”を挙げた平野だが、「今年の目標は料理を頑張ることなんですけど、長らく使っていない」と説明。台所は洗面台とは言わないとの指摘を受け、「すみません(笑)。洗面台って言わないのか」とチャーミングな一面も見せ、場を和ませた。そして「いつも応援してくださり、ありがとうございます」と感謝。「今回『I LOVE YOU SO』がコンセプトですが、僕も常に皆様からたくさんの愛をいただいて活動することができています。お互い支え合って、いろんな愛を届ける僕になれたらと思います」と“I LOVE YOU SO”の思いを伝えた。