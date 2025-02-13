É×¤Î¥Ó¡¼¥ëÊ¢¤ò²Ç¤Î¼êÎÁÍý¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ó¤ëµÁÊì¡£¤·¤«¤·¡ÈÌ¼¤¬Ìµ°Õ¼±¤ËÊü¤Ã¤¿°ì¸À¡É¤ÇµÁÊì¤¬ÂçÃÑ¤ò¤«¤¯¢ÍµÁÊì¤ÎÇº¤Þ¤·¤¤¸ÀÆ°¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡
µÁÊì¤È¤Î´Ø·¸¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢µÁÊì¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤äÈ¯¸À¤«¤éÀ¸¤¸¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢µÁÊì¤ÎÄ©È¯Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Î¿´ÍýÅª¤ÊÂÐ½èË¡¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆâ¾Ê¤È¼«¸ÊÍý²ò¡Û
µÁÊì¤ÎÈãÈ½¤äÌµ¿À·Ð¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê½ý¤Ä¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«¸ÊÈ¿¾Ê¤Î»þ´Ö¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ÎÈãÈ½¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¼«Âº¿´¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ú³«¤«¤ì¤¿²ñÏÃ¤Î»î¤ß¡Û
ÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡¢Ä¾ÀÜ¤«¤Ä²º¤ä¤«¤ËµÁÊì¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤òÅÁ¤¨¡¢²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î²ñÏÃ¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸ß¤¤¤Î°Õ¸«¤òÂº½Å¤·¡¢¶¦´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ø·¸²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇÛ¶ö¼Ô¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÆÀ¤ë¡Û
¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉ×¤ÎÍý²ò¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
É×¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Îå«¤ò¶¯²½¤·¤Ä¤Ä¡¢ÌäÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÎ©¾ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÁÏÂ¤Åª¤ÊÂÐ±þºö¡Û
¡Ö»ä¤ÎÉ×¤Ï¼ò¤¬¹¥¤¤Ç¥Ó¡¼¥ëÊ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿µÁÊì¤¬¡¢»ä¤Î¼êÎÁÍý¤¬ÌîºÚÉÔÂ¤Î¤»¤¤¤ÇÂÀ¤Ã¤¿¤È±ó²ó¤·¤Ë¥¤¥ä¥ß¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
µÁÊì¤ÎÈ¯¸À¤Ë¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ì¼¤¬¡Ø¤¸¤¤¤¸¤È°ì½ï¤À¤Í¡Ù¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Ì¼¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢µÁÊì¤ÏÂçÃÑ¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
µÁÊì¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê¾×ÆÍ¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤òÂº½Å¤·¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ò·è¤Ø¤Î¸°¤Ç¤¹¡£
¾õ¶·¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤ÇÌäÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢µÁÊì¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤äÈ¯¸À¤«¤éÀ¸¤¸¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢µÁÊì¤ÎÄ©È¯Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Î¿´ÍýÅª¤ÊÂÐ½èË¡¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆâ¾Ê¤È¼«¸ÊÍý²ò¡Û
µÁÊì¤ÎÈãÈ½¤äÌµ¿À·Ð¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê½ý¤Ä¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«¸ÊÈ¿¾Ê¤Î»þ´Ö¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ÎÈãÈ½¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¼«Âº¿´¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡¢Ä¾ÀÜ¤«¤Ä²º¤ä¤«¤ËµÁÊì¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤òÅÁ¤¨¡¢²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î²ñÏÃ¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸ß¤¤¤Î°Õ¸«¤òÂº½Å¤·¡¢¶¦´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ø·¸²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇÛ¶ö¼Ô¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÆÀ¤ë¡Û
¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉ×¤ÎÍý²ò¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
É×¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Îå«¤ò¶¯²½¤·¤Ä¤Ä¡¢ÌäÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÎ©¾ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÁÏÂ¤Åª¤ÊÂÐ±þºö¡Û
¡Ö»ä¤ÎÉ×¤Ï¼ò¤¬¹¥¤¤Ç¥Ó¡¼¥ëÊ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿µÁÊì¤¬¡¢»ä¤Î¼êÎÁÍý¤¬ÌîºÚÉÔÂ¤Î¤»¤¤¤ÇÂÀ¤Ã¤¿¤È±ó²ó¤·¤Ë¥¤¥ä¥ß¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
µÁÊì¤ÎÈ¯¸À¤Ë¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ì¼¤¬¡Ø¤¸¤¤¤¸¤È°ì½ï¤À¤Í¡Ù¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Ì¼¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢µÁÊì¤ÏÂçÃÑ¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
µÁÊì¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê¾×ÆÍ¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤òÂº½Å¤·¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ò·è¤Ø¤Î¸°¤Ç¤¹¡£
¾õ¶·¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤ÇÌäÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë