À¯ÉÜ¤Î¥à¥Àºï¸º¿Ê¤á¤ë¥Þ¥¹¥¯»á¤¬ÌÜ¤ÎÅ¨¤Ë¡Ä¡ÖUSAID¡×¤È¤Ï¡©ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ë¤â»Ù±ç ¡Ö±¢ËÅÏÀ¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¡Únews23¡Û
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é¡Ø¥à¥Àºï¸º¡Ù¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢Âç¤Ê¤¿¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¡£¤¤¤Þ¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÓ¾å¹ñ¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦USAID¡á¹ñºÝ³«È¯¶É¡£¤Ê¤¼¡¢ÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ¤Ç¸«¤ë¡Û2023Ç¯¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó6.5Ãû±ß¡¡USAID¤ÎÇ¯´Ö»Ù½Ð¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê
¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¡È²þ¾Î¡É¤Ë¡Ö¤¤¤¤¶Á¤¤À¡×
9Æü¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î²¦ºÂ·èÄêÀï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¡×´ÑÀï¤Î¤¿¤á¡¢ÀìÍÑµ¡¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£µ¡Æâ¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¡Ä
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹
¡Ö¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¡¦¥ï¥ó¤Ï¸½ºß¡¢¹ñºÝ¿å°è¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾¾ÎÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¾å¶õ¤òÈô¤Ö¤Î¤ÏÎò»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤¿¤Í¡£¤¤¤¤¶Á¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¥¢¥á¥ê¥«¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ê¹ñ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
½¢Ç¤½éÆü¤Ë¡Ö¥á¥¥·¥³ÏÑ¡×¤ò¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¡×¤Ë²þ¾Î¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¡£
ÂçÅýÎÎÎá¤ò¼õ¤±¤ÆGoogle¤Ï¡ÖGoogle Map¡×¾å¤Ç¤ÎÉ½µ¤ò¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¡×¤ËÊÑ¹¹¡£¤¿¤À¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥¥·¥³ÏÑ¡×¤Î¤Þ¤ÞÉ½µ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥¥·¥³ÏÑ(¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ)¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«Âè°ì¼çµÁ¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¡£11Æü¤Ï¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤ÈÂ©»Ò¤ÎX·¯(4)¤È¤È¤â¤ËÂçÅýÎÎ¼¹Ì³¼¼¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖXÂç¾æÉ×¤«¡©¤³¤Î»Ò¤¬X·¯¤À¡£¤¤¤¤ÃË¤ÇIQ(ÃÎÇ½»Ø¿ô)¤¬¹â¤¤¡×
ºÇ¹â¸¢ÎÏ¼Ô¤òÁ°¤Ë¡¢¼«Í³¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦4ºÐ¤ÎX·¯¡£
¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á
¡ÖÂ©»Ò¤¬Í·¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡Ä»ä¤Î¼ª¤Ë»Ø¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤Å¤é¤¯¤Æ¡£¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡×
¥Þ¥¹¥¯»á¤¬Å¨»ë¡ÖUSAID¡×¤È¤Ï
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö½ÅÍ×¤Ê½ðÌ¾¤ò¤¹¤ë¤¾¡£DOGE(À¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£²¿½½²¯¥É¥ë¤â¤Î¶â¤¬Ï²Èñ¡¦ÉÔÀµºñ¼è¡¦°ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÅöÁª¤·¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤À¡×
¥Þ¥¹¥¯»á¤¬¿Ê¤á¤ëÀ¯ÉÜ¤Î¸úÎ¨²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¡£¥Þ¥¹¥¯»á¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢¿Í°÷¤Îºï¸º¤äÉô¶É¤ÎÇÑ»ß¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤ë¤è¤¦³Æ¾ÊÄ£¤ËÌ¿¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á
¡Ö¤³¤Î¹ñ¤Î´±Î½µ¡¹½¤Ï¡¢·ûË¡¤ËÈ¿¤¹¤ëÂè4¤Î¸¢ÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢Áªµó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿µÄ°÷¤¿¤Á¤è¤êÂç¤¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç300Ãû±ß°Ê¾å¤Î»Ù½Ð¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¤È¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¿¥Þ¥¹¥¯»á¡£1·îËö¤Ë¤Ï¡¢200Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÏ¢Ë®À¯ÉÜ¿¦°÷¤Ë¡¢°ìÀÆ¥á¡¼¥ë¤Ç¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¡£2·î6Æü¤Þ¤Ç¤ËÂà¿¦¤ò·è¤á¤ì¤Ð9·î30Æü¤Þ¤Ç¤ÎµëÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤òÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¹¥¯»á¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¼Ò¤òÇã¼ý¤·¤¿¤È¤¡¢½¾¶È°÷¤ËÂà¿¦¤òÇ÷¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºï¸º¤ÎÂç¤¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖUSAID¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖUSAID¡×¤È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ñºÝ³«È¯¶É¤Î¤³¤È¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¿ÍÆ»»Ù±ç¤ä³«È¯»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦À¯ÉÜµ¡´Ø¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤â¤³¤¦ÈãÈ½¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê2Æü¡Ë
¡ÖµÞ¿ÊÅª¤Ê¶¸¿Í¤¬±¿±Ä¤¹¤ëUSAID¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÈà¤é¤òÄÉ¤¤½Ð¤¹¡£¤½¤·¤Æ·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡×
Ìó1Ëü¿Í¤Î¿¦°÷Á´°÷¤Ë¡¢µÙ¿¦¤ÎÄÌÃÎ¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦USAID¡£
µ¼Ô
¡ÖUSAID¤ÎËÜÉô¤Ç¤¹¡£Âç¤¤Ê¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹õ¤¤¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Î´ÇÈÄ¤â³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÀ×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»ö¼Â¾å¤ÎÊÄº¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Î¥³¥ó¥Ó¤«¤é¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤ÇÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¢¥á¥ê¥«À¯¼£¤Ë¾Ü¤·¤¤ ÌÀ³¤Âç³Ø¡¡¾®Ã«Å¯ÃË¶µ¼ø
¡Ö(¥È¥é¥ó¥×»á¤é¤Ï)°Ç¤ÎÀ¯ÉÜ¤¬¼«¤é¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä»äÊ¢¤òÈî¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢À¯ÉÜÍ½»»¤òÌµÂÌ¸¯¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂç¸µ¤Î°ì¤Ä¤¬USAID¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£±¢ËÅÏÀ¤À¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»Ù»ýÁØ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï°ìÄêÄøÅÙ¤³¤Î±¢ËÅÏÀ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤Ï¥ª¥Ð¥Þ¸µÂçÅýÎÎ¤¬Ì¤¤À¤ËÎ¢¤ÇÀ¯ÉÜ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£±¢ËÅÏÀ¤ÏÁ´¤¯»ö¼Â¤ËÈ¿¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£USAID¤Ï100¤«¹ñ°Ê¾å¤ÇÍÍ¡¹¤Ê»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÁ´ÂÎÁü¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×
USAID¤Î»Ù½Ð¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Î2022Ç¯¤ËÂç¤¤¯Ä·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó420²¯¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç6Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
USAID¤Î»Ù½ÐÀè¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¤¿ÃÏ¿Þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ºÇ¤â³Û¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âÇö¤¯¿§¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖUSAID¡×ÊÄº¿¤ÎÊÀ³²¤Ï
´ä²°µ£³°Ì³Âç¿Ã
¡Ö²æ¤¬¹ñ¤Ï²áµî¤Î¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢USAID¤«¤é»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×
2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤Ï¡¢USAID¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¸½ÃÏ¤Çµß½õ³èÆ°¤ä¡¢Êª»ñ¤ÎÍ¢Á÷¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼USAID¤Î³èÆ°¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤«¡©
¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á
¡Ö²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¸«¤ì¤ÐÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£USAID¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÁªµó¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²ø¤·¤²¤ÇÇòÆü¤Î²¼¤Ë»¯¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖUSAID¤Ï°ì¤Ä¤À¡£·³¤â¸«¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢¶µ°é¤â¸«¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÊ¬Ìî¤À¡£¤·¤«¤·USAID¤ÏÈó¾ï¤ËÉåÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌµÇ½¤ÇËÜÅö¤ËÉåÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¡Ê¥Þ¥¹¥¯»á¡Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¤À¡£¤À¤«¤éÈà¤Ë¤³¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£À®¸ù¤Î¤Ê¤¤ÃË¤Ë¤Ï¤ä¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥Þ¥¹¥¯ÂçÅýÎÎ¤ò²ò¸Û¤·¤í¡×¡Ö¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¶¯°ú¤Êºï¸ººö¤Ë¡¢µÄ»öÆ²Á°¤Ç¤Ï¹³µÄ¥Ç¥â¤â¡£
¥Ç¥â»²²Ã¼Ô
¡ÖÈá·à¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¹ñºÝÅª¤Ë¤â¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡×
¡Ö°ì¤Ä¤ÎÉô½ð¤Ë¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤«Èó¸úÎ¨¤Ê¤é¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¡£¤¤¤¤Ê¤êÊÄº¿¤Ï¥À¥á¡×
À¯ÉÜ¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤Ê¤¿¤ò¿¶¤ë¤¦¥Þ¥¹¥¯»á¡£¤·¤«¤·¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¤Î»Ù±ç³èÆ°¤ò»ß¤á¤ëÊÀ³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®Ã«¶µ¼ø¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÀ³¤Âç³Ø¡¡¾®Ã«Å¯ÃË¶µ¼ø
¡ÖÌÀÆü¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡¢°û¤á¤ë¿å¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ë±ç½õ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¶µ°é»Ù±ç¤¬ÂÚ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤¬ÉÏ¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤ò¸ÛÍÑ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¥Æ¥í¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤¬ÂçÉý¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬³¤³°±ç½õ¤«¤é¼ê¤ò°ú¤¯Ê¬¡¢Ãæ¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¤ÎÎ©¾ì¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¹ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×
¡ÖUSAID¡×¤È¤Ï¡©¥È¥é¥ó¥×»á¡ÈÌµÂÌ¡É
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¡ÖUSAID¡×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£¤¹¤°´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñÌ³¾Ê¤Î°ìÉôÌç¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤Î»ö¶È¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Îµ¬ÌÏ¤ÇÂ¸Â³¤¹¤ë¤Î¤«¤ÏÁ´¤¯ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÂÎ²¿¤¬¿¿¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
23¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ¿Ü²ìÀîÂó µ¼Ô¡§
±¢ËÅÏÀ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö±¢ËÅÏÀ¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢¤½¤Î²á·ã¤Ê±¢ËÅÏÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÇØ·Ê¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Å¨»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖUSAID¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö²á·ã¤Êº¸Íã¤Î¶¸µ¤¡×¤È¤Þ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¼ÂÂÖ¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ê¶ÁèÃÏ¤ÎÆñÌ±»Ù±ç¤äÀ¤³¦¤Î¸ø½°±ÒÀ¸¤Ë¤âÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÆ°¤¤Ç¡¢´û¤Ë¸½¾ì¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¹ñÏ¢¤Ç»Ù±ç»ö¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤Î½÷À¤ÎÊý¤Ë¤â¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÏ¢¿ÍÆ»»Ù±ç´Ø·¸¼Ô¡¡ÂçÄÅ¤µ¤ó¡§
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ø½°±ÒÀ¸¤äÊÝ·ò´Ø·¸¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯Àê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢2022Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Î2Ç¯´Ö¤Ç10²¯¤ä20²¯¥É¥ë¤¯¤é¤¤¤ÎHIV´µ¼Ô¤Ø¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤«¤Ê¤êÇüÂç¤ÊÍ½»»¤ò²¼¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï»Ù±çÂÐ¾Ý¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢HIV¤Î´µ¼Ô¤ÎÊý¤Î¾ì¹ç¤Ï1¤«·î¤Ë1²ó¡¢HIV¤Î¼£ÎÅÌô¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¤â¤é¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤É¤³¤«¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÉÔÀµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«ÏÅÏ¨¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤â¤·ËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ù±ç»ö¶È¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¾Úµò¤ò»ý¤Ã¤Æ²òÌÀ¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁÈ¿¥²þ³×¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÄÌ¾ï¤Î¥×¥í¥»¥¹¤À¤È»×¤¦¡£
¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¤µ¤ó¡§
»Ù±ç¤Î°ÕÌ£¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³°¸òÅª¤Ê°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÂçÉý¤Ë»Ù±ç¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤ÏÁªµó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÉý¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÊÆ¡¦¥¥Ë¥Ô¥¢¥Ã¥¯Âç³Ø¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥¯»á¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¢§»Ù»ý¡Ä39%¢§ÉÔ»Ù»ý¡Ä53%¤È¡¢ÉÔ»Ù»ý¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Ü²ìÀîÂóµ¼Ô¡§
¤¢¤ë¼ï¼Ò²ñÅª¡¦·ÐºÑÅª¤ËÀ®¸ù¤·¤¿´ë¶È²È¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥¤¥ó¥É¤ä¸úÎ¨²½½Å»ë¤ÇÀ¯¼£¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¹¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Î²ÁÃÍ¤½¤Î¤â¤Î¤¬Çö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡¢Èó¾ï¤Ë´íµ¡Åª¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Ù±ç»ö¶È¤¬ÌµÂÌ¤Ê¤¯´°àú¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤â¼èºà¤Ç¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤ä¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢»Ù±çµ¡´Ø¤¬É¬Í×°Ê¾å¤ËìÔÂô¤Ê»ÜÀß¤ä°ÜÆ°¼êÃÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÈ¿¥¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌµÂÌ¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤òÇ¼ÀÇ¼Ô¤¬·ù¤¬¤ë¤Î¤â¡¢Á´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡ÖUSAID¡×¤Î¡ÖÌµÂÌ¡×¥ê¥¹¥ÈÈ¯É½¡¡»Ù±ç¤Î¼ÂÂÖ¤Ï
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÃúÇ«¤ÊµÄÏÀ¤ä¿Ê¤áÊý¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
3Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ç¡¢USAID¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÌµÂÌ¡×¤Î¥ê¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥»¥ë¥Ó¥¢¤Ç¤Î¿¦¾ì¤ÎÂ¿ÍÍÀÂ¥¿Ê¡Ä150Ëü¥É¥ë
¢§¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÉáµÚ¡Ä250Ëü¥É¥ë
¢§¥Ú¥ë¡¼¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ì¡²è¡Ä3Ëü2000¥É¥ë
¢§¥°¥¢¥Æ¥Þ¥é¤ÎÀÅ¾´¹¤ÈLGBT³èÆ°¡Ä200Ëü¥É¥ë
»×ÏÇ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Î·ÐºÑ¤¬¸·¤·¤¯¡¢¡Ö¹ñÆâ¤Ë¤â¤Ã¤ÈÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤È¤¤¤¦¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦É½¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¤µ¤ó¡§
É¬Í×¤Î¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¯ÉÜ¤¬¡ÖÌµÂÌ¡×¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¾¯¤·×ó°ÕÅª¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿ôÇ¯´Ö¤Î¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÊÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¤äÂ¿ÍÍÀ¤ÎÂº½Å¤¬¤«¤Ê¤êÀµÞ¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¡¢»ä¤Ï¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò»Ù»ý¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°Õ¸«¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢°Õ¸«¤òÈ¯¤·¤Ë¤¯¤¤ÅÚ¾í¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¡¢»Ù±ç¤¬ÌµÂÌ¤À¤È¤¤¤¦À¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤É¤ó¤Ê°Õ¸«¤ò½Ð¤¹¤È¤¤â¡¢È¿ÂÐÂ¦¤Î°Õ¸«¤ò½Ð¤»¤ë´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤½¤¦¤·¤¿ÉÔ°Â¤äÉÔËþ¤Ï¡¢»ëÌî¤ò¤É¤ó¤É¤ó¶¹¤á¤Æ¤¤¤¯ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤Ï¡¢¡ÖUSAID¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿Ü²ìÀîÂó µ¼Ô¡§
¹ñÌ±¤ÎÁí°Õ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ä¥Þ¥¹¥¯»á¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤¦¤·¤¿À¯ÉÜ¤¬¡ÖÌµÂÌ¡×¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¤Ë»É·ãÅª¤Ê¿ô»ú¤ÈÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤ÐÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡¢¿ô»ú¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ë¸µ¤ÎÄ´ºº»ñÎÁ¤ä¸¶ÅÀ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖMail Online¡×¤ä¡ÖThe Daily Caller¡×¤Ê¤É¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤¾ðÊó¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Û¾ïÀ¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¼Ô¤¬µ¤¤Å¤¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍ³¡¹¤·¤»öÂÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê»Ù±çµ¡´Ø¤â¡¢ÁÈ¿¥¤Î±¿±Ä¤Ë¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤â¡¢´óÉÕ¤·¤¿È¾Ê¬¤°¤é¤¤¤Î¶â³Û¤ÏÁÈ¿¥¤Î±¿±Ä¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½ÌµÂÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥ê¥à²½¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤ÊÇ¿¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÍµÊ¡¤Ê¿Í¤¬¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¡¢¥É¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê²þ³×¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê²òÂÎ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍðË½¤ÊÊýË¡¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤êÃÊ³¬Åª¤Ê¼êÃÊ¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¯»á¤Î¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¡×¤Ï
NEWS DIG¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡Ø¥Þ¥¹¥¯»á¤Î¼êË¡¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¡×¤òÊç½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Q.¥¤¡¼¥í¥óŽ¥¥Þ¥¹¥¯»á¤¬Î¨¤¤¤ëŽ¢À¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾ÊŽ£¤Î¼êË¡ ¤É¤¦»×¤¦¡©
¡ÖÂç¤¤¤Ë»¿À®¡×¡Ä4.9%
¡Ö»¿À®¡×¡Ä6.0%
¡Ö¿Ê¤áÊý¤¬¤ä¤ä¶¯°ú¡×¡Ä35.9%
¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¡Ä50.0%
¡Ö¤½¤ÎÂ¾Ž¥¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ä3.2%
¢¨2·î12Æü¸á¸å11»þ17Ê¬»þÅÀ
¢¨Åý·×³ØÅª¼êË¡¤Ë´ð¤Å¤¯À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢¨Æ°²èÆâ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï13Æü¸áÁ°8»þ¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¿Ü²ìÀîÂó µ¼Ô
Á°JNNÃæÅì»Ù¶ÉÄ¹¡¡¥¬¥¶¤ä¥¢¥Õ¥¬¥ó¤Ê¤É¼èºà
¡Ö¥Ü¡¼¥ó¡¦¾åÅÄµÇ°¹ñºÝµ¼Ô¾Þ¡×¼õ¾Þ
¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¤µ¤ó
´Ä¶ÌäÂê¤äSDGs¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®
¼ñÌ£¤Ï¾èÇÏ¡¦±à·Ý¡¦Î¹¹Ô