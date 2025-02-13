ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡¢9²óÌÜ¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ½ªÎ»
Æý¤¬¤ó¤Î°ì¤Ä¡Ö¿»½áÀ¾®ÍÕ¤¬¤ó¡×¤ò¸øÉ½¤·¡¢ºòÇ¯11·î7Æü¤Ë±¦¶»Á´Å¦¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê52¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£9²óÌÜ¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡¢¡ÖÂÎ¤òµÙ¤á¤ë»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö³§ÍÍ¡£¡£Ìµ»ö¤ËËÜÆü·ì±Õ¸¡ºº¤òÄÌ²á¤·¤Æ¹³¤¬¤óºÞ¤ò¼õ¤±¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£9²óÌÜ¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÁ´Éô¤Çº£²ó¤Î¹³¤¬¤óºÞ¤Ï12²ó¡£¥Ñ¥¯¥ê¥¿¥¥»¥ë¡£¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö½ôÀèÇÚÊý¤«¤é¤Î¿§¡¹¤Ê¶µ¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¸åÈ¾Àï¤Ï¡¢¥¥Ä¥¤¤è¡ª¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¡¼¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡£¿´¤Î½àÈ÷¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¡ª¡ª»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢8²óÌÜ¤¢¤¿¤ê¤«¤é¼êÂ¤Î¤·¤Ó¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥¿¥¥¿¡£¡£¤È¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö»Ä¤ê3²ó¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄÌ¤ê¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡£¡£¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï»ñÎÁ