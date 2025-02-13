·Ã½Ó¾´¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤Ë»×¤ï¤º¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¤¤ëÁ°¤ÇÅê¤²¤ë¤Ã¤Æ¡¢¶Ö¤Á¤ã¤ó¸«¤Æ¤ëÁ°¤Ç¥³¥ó¥È¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·Ã½Ó¾´(60)¤¬13Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëTBS¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°10¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¤Î¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Î¥¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤Ç½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤êÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¡Ö11¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç¡¢¥Ð¡¼¥ó¥ºÊá¼ê¤òÁê¼ê¤ËÄ¾µå¤ÎÂ¾¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ35µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£ºÇ½é¤Î10µå¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÄ¾µå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢11µåÌÜ¤Ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò½éÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¼õ¤±¤¿¥Ð¡¼¥ó¥ºÊá¼ê¤Ï¤½¤Î¥¥ì¤Ë¶Ã¤»×¤ï¤º¡ÖOh¡¡my¡¡god!¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£ÅêµåÎý½¬½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥×¥é¥¤¥¢¡¼Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡·Ã¤Ï¡¢VTR¤Ç¡¢Åêµå¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¤Î¸åÊý¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»ÄÎ±¤¬·èÄê¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢»×¤ï¤º¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¤¤ëÁ°¤ÇÅê¤²¤ë¤Ã¤Æ¡¢¶Ö¤Á¤ã¤ó¸«¤Æ¤ëÁ°¤Ç¥³¥ó¥È¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¤¤¤äÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³°ã¤¦¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡×¤È¸À¤¤¡¢½Ð±é¼Ô¤é¤¬¸ÍÏÇ¤¤¤È¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¼Õºá¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£