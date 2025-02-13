Ä«ÈæÆàºÌ¡¢Âè2»ÒÇ¥¿±È¯É½¸å½é¸ø¤Î¾ì¡¡¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤Õ¤ó¤ï¤ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡¡É×¤Ï»°ÂåÌÜJSB¡¦»³²¼·òÆóÏº
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÄ«ÈæÆàºÌ¡Ê31¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØGLYCEL¡ÙÆüËÜ½é¾åÎ¦µÇ°POPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¡£Àè·î1Æü¤ËÂè2»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤«¤éÂ¼ó¥Á¥é¥ê¡ªÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÄ«ÈæÆàºÌ
¡¡¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¾Ð´é¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Ä«ÈæÆà¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥¤¥¹½é¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ØGLYCEL¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤òPR¤·¤¿¡£
¡¡Ä«ÈæÆà¤Ï¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Î»³²¼·òÆóÏº¡Ê39¡Ë¤È2021Ç¯7·î¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£24Ç¯3·î¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àè·î1Æü¤ËÂè2»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤«¤éÂ¼ó¥Á¥é¥ê¡ªÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÄ«ÈæÆàºÌ
¡¡¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¾Ð´é¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Ä«ÈæÆà¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥¤¥¹½é¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ØGLYCEL¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤òPR¤·¤¿¡£
¡¡Ä«ÈæÆà¤Ï¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Î»³²¼·òÆóÏº¡Ê39¡Ë¤È2021Ç¯7·î¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£24Ç¯3·î¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àè·î1Æü¤ËÂè2»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£