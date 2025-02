【VRな彼女】4月下旬 発売予定

ILLUMINATIONは、PC(Steam)用VRゲーム「VRな彼女」について、4月下旬への発売延期を発表した。

本作は、2023年夏に活動を終了したイリュージョンのVRゲーム「VRカノジョ」で総合プロデューサーを務めたゆなゆな氏によるバーチャルリアリティカノジョ体験ゲーム。当初は2月中の発売を目指してSteamの審査を受けていたが、販売許可を得るための修正と再申請を繰り返しているものの、2月13日時点で販売許可が下りていない状況であることが明かされた。

これを受けて、より確実にSteamでの販売を実現するため、大幅な仕様修正を行なうことを発表。この修正によって開発工程にさらなる時間が必要と判断し、発売時期を4月下旬へ延期することとなった。公式ページでは「この期間をいただくことで、より高い完成度と皆様の期待を裏切らない魅力的な内容に仕上げることができる」とし、日々全力で取り組むとコメントしている。

なお、Steamの審査状況によっては今後も発売時期が変更となる可能性も示唆されている。正式な発売日や進捗状況は今後も公式サイトで発表される。

(C) ILLUMINATION, Ltd. All rights reserved.