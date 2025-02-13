『毎日映画コンクール』男優＆女優の名称が各賞から消える 主演俳優賞は河合優実＆横浜流星 助演俳優賞は池松壮亮＆カルーセル麻紀
『第79回毎日映画コンクール』の贈呈式が13日、都内で開催された。
【写真】画になりますね…カルーセル麻紀の手を取り歩いた池松壮亮
今年の『毎日映画コンクール』は、ジェンダーレスの観点から男優、女優両主演賞を俳優主演賞に変更。スポニチグランプリ新人賞（男性）、スポニチグランプリ新人賞（女性）も性別関係なく1人となった。
同賞の対象は、2024年1月1日から12月31日までに国内で14日間以上劇場公開された映画（ドキュメンタリー、アニメーションは完成または上映した作品）となっている。
■『第79回毎日映画コンクール』受賞結果
日本映画大賞：『夜明けのすべて』（三宅唱監督）
外国映画ベストワン賞：『オッペンハイマー』（クリストファー・ノーラン監督）
主演俳優賞：河合優実『あんのこと』『ナミビアの砂漠』
主演俳優賞：横浜流星『正体』
助演俳優賞：池松壮亮『ぼくのお日さま』
助演俳優賞：カルーセル麻紀『一月の声に歓びを刻め』
スポニチグランプリ新人賞：越山敬達『ぼくのお日さま』
監督賞：三宅唱『夜明けのすべて』
脚本賞：濱口竜介『悪は存在しない』
撮影賞：池田直矢『十一人の賊軍』
美術賞：林田裕至『箱男』
音楽賞：石橋英子『悪は存在しない』
録音賞：浦田和治『十一人の賊軍』
大藤信郎賞：『私は、私と、私が、私を、』（伊藤里菜監督）
ドキュメンタリー映画賞：『映画 ○月○日、区長になる女。』（ペヤンヌマキ監督）
TSUTAYA DISCAS 映画ファン賞・日本映画部門：『夜明けのすべて』（三宅唱監督）
TSUTAYA DISCAS 映画ファン賞・外国映画部門：『インサイド・ヘッド2』（ケルシー・マン監督）
【写真】画になりますね…カルーセル麻紀の手を取り歩いた池松壮亮
今年の『毎日映画コンクール』は、ジェンダーレスの観点から男優、女優両主演賞を俳優主演賞に変更。スポニチグランプリ新人賞（男性）、スポニチグランプリ新人賞（女性）も性別関係なく1人となった。
同賞の対象は、2024年1月1日から12月31日までに国内で14日間以上劇場公開された映画（ドキュメンタリー、アニメーションは完成または上映した作品）となっている。
日本映画大賞：『夜明けのすべて』（三宅唱監督）
外国映画ベストワン賞：『オッペンハイマー』（クリストファー・ノーラン監督）
主演俳優賞：河合優実『あんのこと』『ナミビアの砂漠』
主演俳優賞：横浜流星『正体』
助演俳優賞：池松壮亮『ぼくのお日さま』
助演俳優賞：カルーセル麻紀『一月の声に歓びを刻め』
スポニチグランプリ新人賞：越山敬達『ぼくのお日さま』
監督賞：三宅唱『夜明けのすべて』
脚本賞：濱口竜介『悪は存在しない』
撮影賞：池田直矢『十一人の賊軍』
美術賞：林田裕至『箱男』
音楽賞：石橋英子『悪は存在しない』
録音賞：浦田和治『十一人の賊軍』
大藤信郎賞：『私は、私と、私が、私を、』（伊藤里菜監督）
ドキュメンタリー映画賞：『映画 ○月○日、区長になる女。』（ペヤンヌマキ監督）
TSUTAYA DISCAS 映画ファン賞・日本映画部門：『夜明けのすべて』（三宅唱監督）
TSUTAYA DISCAS 映画ファン賞・外国映画部門：『インサイド・ヘッド2』（ケルシー・マン監督）