【グレートキング・イエティ ザ・ワンパウンダー】2月14日 発売予定価格: 2,090円(単品) 2,390円(セット)

ビーケージャパンホールディングスは、2月14日に「グレートキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」を発売する。価格は単品で2,090円、セットで2,390円。

今回発売する製品は総カロリー1,692kcal、総重量550gのバーガー。ビーフパティ4枚にオニオンとピクルス、ゴーダチーズスライス6枚、パルメザンチーズとカマンベールチーズを合わせたソースとマヨソースを使用している。購入者にはオリジナルステッカーが進呈される。

外観

また2月13日現在、「ザ・ワンパウンダー」に先駆けてゴーダチーズとホワイトチーズソースを使用した「ホワイトチーズマウンテンズ」も販売している。

ホワイトチーズマウンテンズ シングルビーフ

ホワイトチーズマウンテンズ ダブルビーフ

ホワイトチーズマウンテンズ チキン

(C) 2025 Burger King Company LLC. Used under license. All rights reserved.