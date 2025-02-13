¥«¥ë¥Ç¥£¡ÈÇÊÁ»É¤·¤å¤¦¥Ý¡¼¥Á¡É¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¤ª²Û»Ò´Ì¤Ê¤ÉÇ¹¥¤É¬¸«¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¾Ò²ð
¡¡¡Ö¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤Ï¡¢Ç¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤ª²Û»Ò¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ¿¿ôÅ¸³«Ãæ¡£¾¦ÉÊ¤Î°ìÉô¤¬¡¢¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ã¥Ë¥¹¥¿¡¼¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡Ç¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î°ìÉô¾¦ÉÊ
¢£ÇÊÁ¾¦ÉÊ¤¬½¸·ë
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Ç¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¤â¤³¤â¤³¼ê¿¨¤ê¤Î¥µ¥¬¥é»É¤·¤å¤¦¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥Ý¡¼¥Á¤È¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ë¥ã¥ó¥³¡¼¥Ò¡¼¡õ¤â¤³¤â¤³»É½«¥Ý¡¼¥Á¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¹õÇ¤È¥Ö¥Á¥Í¥³¤Î2¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Æ«´ïÀ½¤Î¥¥ã¥Ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ö¥¥ã¥Ã¥È¥¥ã¥Ë¥¹¥¿¡¼¡×¤ä¡¢¥«¥Ã¥×¤Î¤Õ¤Á¤Ë¤«¤±¤Æ¥É¥ê¥ó¥¯¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¡Ö¥¥ã¥Ã¥È¥Þ¥°¥Ï¥ó¥¬¡¼¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡¢³¸¤Ë¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤ò¤¢¤·¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ç¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¥°¥é¥ó¥Þ¥ï¥¤¥ë¥º¡¡¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥¢¥½¡¼¥È¡Ê¥¥ã¥Ã¥Ä¥Æ¥£¥ó¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢Ç¹¥¤É¬¸«¤Î¾¦ÉÊ¤¬ËÉÙ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¡×Instagram¡Ê¡÷kaldicoffeefarm¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ã¥Ë¥¹¥¿¡¼¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡Ç¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î°ìÉô¾¦ÉÊ
¢£ÇÊÁ¾¦ÉÊ¤¬½¸·ë
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Ç¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¤â¤³¤â¤³¼ê¿¨¤ê¤Î¥µ¥¬¥é»É¤·¤å¤¦¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥Ý¡¼¥Á¤È¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ë¥ã¥ó¥³¡¼¥Ò¡¼¡õ¤â¤³¤â¤³»É½«¥Ý¡¼¥Á¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¹õÇ¤È¥Ö¥Á¥Í¥³¤Î2¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¡×Instagram¡Ê¡÷kaldicoffeefarm¡Ë