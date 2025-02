【Razer Freyja】2月21日 発売予定価格:50,980円

Razerは、Android/PC用HD触覚ゲーミングクッション「Razer Freyja」を2月21日に発売する。本日2月13日より予約受付を開始しており、価格は50,980円。

本商品は、同社のハプティクス技術「Razer Sensa HD Haptics」を搭載した世界初のHD触覚ゲーミングクッション。6基のハプティックモーターアクチュエータを搭載し、銃撃戦の緊迫感やレースの迫力、嵐・自信といった自然現象など、様々なシーンの衝撃を全身で感じることができる。

またゲームだけでなく映画や音楽のハプティックフィードバックに対応しており、「Razer Synapse 4」で強度の調整や各種プリセットのカスタマイズも可能。対応ゲームは「Apex Legends」や「Call of Duty」、「Forza Horizon 5」、「ゼンレスゾーンゼロ」などの“Sense HDゲーム”が挙げられている。

接続はRazer HyperSpeed WirelessまたはBluetoothのワイヤレスのみだが、使用には付属のACアダプターを接続する必要がある。「Razer Freyja」はほとんどのハイバックゲーミングチェアまたはオフィスチェアで使用できるが、最高の体験を得るためにはRazer製ゲーミングチェアが推奨されている。

(C) 2025 Razer Inc. All rights reserved.