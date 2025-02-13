Æü»º¡¦¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¡¢³ØÀ¸À©ºî¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥«¡¼¤ò¡Ö¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯2¥Ç¥¤¥º2025¡×¤Ë½ÐÅ¸
Æü»º¡¦¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¤ÏÆ±¹»¤Î³ØÀ¸¤¬À©ºî¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥«¡¼¤ò¡Ö¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯2days 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¡ÖÀ°È÷»Î¤Î¿Íºâ³ÎÊÝ¡¦°éÀ®¶¯²½¡×¤È¤¤¤¦¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¤¸¤á¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤Î°Õ»×¤Ë»¿Æ±¤·¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
Æü»º¡¦¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¤ÏÁ´¹ñ¤Ë5¹»(ÆÊÌÚ¹»¡¦²£ÉÍ¹»¡¦°¦ÃÎ¹»¡¦µþÅÔ¹»¡¦°¦É²¹»)¤¢¤ê¡¢5¹»¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹³Ø²Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ï¤ä¼ÖÂÎ·Ï(ÈÄ¶â¡¦ÅÉÁõ)¤Î²ÝÄø¤ò¤â¤Ä¼«Æ°¼ÖÀ°È÷ÀìÌç³Ø¹»¡£ º£²ó¤Ï¼ÖÂÎ·Ï¤Î²ÝÄø¤òÍ¤¹¤ëµþÅÔ¹»¡¢°¦ÃÎ¹»¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼ø¶È¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿2Âæ¤Î¼ÖÎ¾¤ò½ÐÅ¸¤¹¤ë¡£ ¤³¤Î2Âæ¤Ï¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2025¡×¤Ë¤â½ÐÅ¸¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡¢Íè¾ì¼Ô¤«¤é¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¡£
¡û¢¡¡ÖNEO SKYLINE¡Ù Æü»ºµþÅÔ¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¡¡
¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¡¦¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Ê 4Ç¯À¸À©ºî À©ºî´ü´Ö6¥«·î
Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2025½ÐÅ¸ / Âçºå¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»2025½ÐÅ¸
¡ÖNEO SKYLINE¡×
¡ÖNEO SKYLINE¡×¤ÏV35·¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¥¯¡¼¥Ú¤¬¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¡£¡Ö¸½Âå¤Î¥±¥ó¥á¥ê¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢1970Ç¯Âå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥±¥ó¥á¥ê¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¿·¤¿¤Ë¥±¥ó¥á¥ê¤Îº²¤ò½É¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤òÂ¤¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï30Âå¡Á50Âå¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼ÖÌ¾¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡ÈNEO"¤Ë¤Ï¤¾¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¯Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÈN"¤Ï 50Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢³¹Ãæ¤òÁö¤ë¥±¥ó¥á¥ê¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ²û¤«¤·¤µ(Nostalgia)¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¡£¡ÈE"¤ÏË»¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹40Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÇÌ´Ãæ(Enthrall)¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ß¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡ÈO"¤Ï1970Ç¯ÂåÅö»þ¡¢¥±¥ó¥á¥ê¤¬Èó¾ï¤Ë»Â¿·¤ÇÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¸«´·¤ì¤¿30Âå¤Î¿Í¡¹¤Ë¡¢º£¤Î»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¤Î»Â¿·¤µ¤ÈÆÈÁÏÀ(Originality)¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥±¥ó¥á¥ê¤ÎÉôÉÊ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ®ÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥±¥ó¥á¥ê¤é¤·¤µ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤âº£¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃµµá¡£¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï³ØÀ¸¤¬¹Í¤¨¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤Î¡Ö¥È¥â¥¢¥¥Ö¥ë¡¼¡×¤À¡£¥±¥ó¥á¥ê¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ñ¡¼¥ë¤ò²Ã¤¨¤Æ²û¤«¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤â¿·¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡û¢¡¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¶Ë¡Ù Æü»º°¦ÃÎ¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»
¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¡¦¥«¡¼¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼²Ê 3Ç¯À¸À©ºî À©ºî´ü´Ö2.5¥«·î
Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2025½ÐÅ¸
¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¶Ë¡×
Æü»º°¦ÃÎ¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¤Ï4·î¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¿ÈÄ¶â¡¦ÅÉÁõ¤Îµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¤³¤Î¼ÖÎ¾¤òÀ©ºî¡£À©ºî´ü´Ö¤Ï2.5¥«·î¤ÈÃ»¤¤¤â¤Î¤Î¡¢³ØÀ¸¤Î»×¤¤¤äÈ¯ÁÛ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿ÎÏºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤Ï36Ç¯Á°¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖPU11·¿¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¡×¤ÎºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¥Þ¥¥·¥Þ¡×¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥é¡¼¥ì¥¹¤Î4¥É¥¢¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¤·¡¢¹âµé´¶¤È¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤ÇÅö»þÈó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¡£
¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¶Ë¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼&¥¹¥Ý¡¼¥Ä"¤Ç¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÈÆ±À¤Âå¤Î¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Î¼ã¼Ô¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë´ë²è¤·¤¿¡£
20ÂåÁ°È¾¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤¬¹¥¤¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤¬¹¥¤¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤ÊÃç´ÖÃ£¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë»þ´Ö¤¬¹¥¤¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö²á¤´¤¹¥·¡¼¥ó¤òÁÛÁü¤·¡¢¹ë²Ú¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÁö¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼«Ê¬¤Î°¦¼Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æü»º¤ÎDNA¤ò»ý¤Ä³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¥¯¥ë¥Þ¤Î³Ú¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¡¢³°Áõ¡¢ÆâÁõ¡¢Áö¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¶Ë¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï³¤¤äÀÄ¶õ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡Ö¥ª¡¼¥í¥é¥Õ¥ì¥¢¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡×¤òºÎÍÑ¡£¼ã¼Ô¸þ¤±¤é¤·¤¯³èÆ°Åª¤Ç¼ã¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡û¢£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯2¥Ç¥¤¥º2025 ³µÍ×
²ñ´ü:2025Ç¯2·î22Æü¡¢23Æü 10:00¡Á17:00
²ñ¾ì:¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ (¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤1-1-1)
½ÐÅ¸¾®´ÖNo :Hall D ¾®´Ö:H06
Æü»º¡¦¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¤ÏÁ´¹ñ¤Ë5¹»(ÆÊÌÚ¹»¡¦²£ÉÍ¹»¡¦°¦ÃÎ¹»¡¦µþÅÔ¹»¡¦°¦É²¹»)¤¢¤ê¡¢5¹»¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹³Ø²Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ï¤ä¼ÖÂÎ·Ï(ÈÄ¶â¡¦ÅÉÁõ)¤Î²ÝÄø¤ò¤â¤Ä¼«Æ°¼ÖÀ°È÷ÀìÌç³Ø¹»¡£ º£²ó¤Ï¼ÖÂÎ·Ï¤Î²ÝÄø¤òÍ¤¹¤ëµþÅÔ¹»¡¢°¦ÃÎ¹»¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼ø¶È¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿2Âæ¤Î¼ÖÎ¾¤ò½ÐÅ¸¤¹¤ë¡£ ¤³¤Î2Âæ¤Ï¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2025¡×¤Ë¤â½ÐÅ¸¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡¢Íè¾ì¼Ô¤«¤é¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¡£
¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¡¦¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Ê 4Ç¯À¸À©ºî À©ºî´ü´Ö6¥«·î
Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2025½ÐÅ¸ / Âçºå¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»2025½ÐÅ¸
¡ÖNEO SKYLINE¡×
¡ÖNEO SKYLINE¡×¤ÏV35·¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¥¯¡¼¥Ú¤¬¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¡£¡Ö¸½Âå¤Î¥±¥ó¥á¥ê¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢1970Ç¯Âå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥±¥ó¥á¥ê¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¿·¤¿¤Ë¥±¥ó¥á¥ê¤Îº²¤ò½É¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤òÂ¤¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï30Âå¡Á50Âå¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼ÖÌ¾¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡ÈNEO"¤Ë¤Ï¤¾¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¯Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÈN"¤Ï 50Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢³¹Ãæ¤òÁö¤ë¥±¥ó¥á¥ê¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ²û¤«¤·¤µ(Nostalgia)¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¡£¡ÈE"¤ÏË»¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹40Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÇÌ´Ãæ(Enthrall)¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ß¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡ÈO"¤Ï1970Ç¯ÂåÅö»þ¡¢¥±¥ó¥á¥ê¤¬Èó¾ï¤Ë»Â¿·¤ÇÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¸«´·¤ì¤¿30Âå¤Î¿Í¡¹¤Ë¡¢º£¤Î»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¤Î»Â¿·¤µ¤ÈÆÈÁÏÀ(Originality)¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥±¥ó¥á¥ê¤ÎÉôÉÊ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ®ÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥±¥ó¥á¥ê¤é¤·¤µ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤âº£¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃµµá¡£¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï³ØÀ¸¤¬¹Í¤¨¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤Î¡Ö¥È¥â¥¢¥¥Ö¥ë¡¼¡×¤À¡£¥±¥ó¥á¥ê¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ñ¡¼¥ë¤ò²Ã¤¨¤Æ²û¤«¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤â¿·¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡û¢¡¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¶Ë¡Ù Æü»º°¦ÃÎ¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»
¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¡¦¥«¡¼¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼²Ê 3Ç¯À¸À©ºî À©ºî´ü´Ö2.5¥«·î
Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2025½ÐÅ¸
¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¶Ë¡×
Æü»º°¦ÃÎ¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¤Ï4·î¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¿ÈÄ¶â¡¦ÅÉÁõ¤Îµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¤³¤Î¼ÖÎ¾¤òÀ©ºî¡£À©ºî´ü´Ö¤Ï2.5¥«·î¤ÈÃ»¤¤¤â¤Î¤Î¡¢³ØÀ¸¤Î»×¤¤¤äÈ¯ÁÛ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿ÎÏºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤Ï36Ç¯Á°¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖPU11·¿¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¡×¤ÎºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¥Þ¥¥·¥Þ¡×¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥é¡¼¥ì¥¹¤Î4¥É¥¢¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¤·¡¢¹âµé´¶¤È¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤ÇÅö»þÈó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¡£
¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¶Ë¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼&¥¹¥Ý¡¼¥Ä"¤Ç¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÈÆ±À¤Âå¤Î¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Î¼ã¼Ô¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë´ë²è¤·¤¿¡£
20ÂåÁ°È¾¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤¬¹¥¤¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤¬¹¥¤¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤ÊÃç´ÖÃ£¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë»þ´Ö¤¬¹¥¤¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö²á¤´¤¹¥·¡¼¥ó¤òÁÛÁü¤·¡¢¹ë²Ú¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÁö¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼«Ê¬¤Î°¦¼Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æü»º¤ÎDNA¤ò»ý¤Ä³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¥¯¥ë¥Þ¤Î³Ú¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¡¢³°Áõ¡¢ÆâÁõ¡¢Áö¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¶Ë¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï³¤¤äÀÄ¶õ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡Ö¥ª¡¼¥í¥é¥Õ¥ì¥¢¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡×¤òºÎÍÑ¡£¼ã¼Ô¸þ¤±¤é¤·¤¯³èÆ°Åª¤Ç¼ã¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡û¢£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯2¥Ç¥¤¥º2025 ³µÍ×
²ñ´ü:2025Ç¯2·î22Æü¡¢23Æü 10:00¡Á17:00
²ñ¾ì:¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ (¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤1-1-1)
½ÐÅ¸¾®´ÖNo :Hall D ¾®´Ö:H06