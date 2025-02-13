¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë·úÊªÁ´ÂÎ¤¬²Ð¤Ë¡Ä¡×56ºÐÃËÀ¤¬Êë¤é¤¹ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð¤¬Á´¾Æ¡Ä¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎÈ¯¸«¡¡¶á¤¯¤Î½»Âð2Åï¤â±ä¾Æ¡¡´ä¼ê¡¦ËÌ¾å»Ô
´ä¼ê¡¦ËÌ¾å»Ô¤Ç11Æü¡¢½»Âð²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
ÄÌ¹Ô¿Í¤¬ÄÌÊó¤·¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢²Ð¤Ï¶á¤¯¤Î½»Âð2Åï¤Ë¤â±ä¾Æ¤·¡¢²Ð¸µ¤Î²È¤ÏÁ´¾Æ¤·¤¿¡£
¾Æ¤±À×¤«¤é¤Ï°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢²Ð¸µ¤Î²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿56ºÐ¤ÎÃËÀ¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
·ã¤·¤¯Ç³¤¨¹¤¬¤ëÂç¤¤Ê±ê
11Æü¸á¸å10»þ40Ê¬º¢¡¢´ä¼ê¡¦ËÌ¾å»Ô¡£
ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿½»Âð³¹¤Ç¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç³¤¨¤µ¤«¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î±ê¤ÈÂçÎÌ¤Î±ì¤ò¾å¤²¤ë½»Âð²ÐºÒ¤À¡£
ÄÌÊó¤Ï¡¢11Æü¸á¸å10»þÈ¾¤´¤í´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ÄÌ¹Ô¿Í¤¬¡¢¡Ö½»Âð¤Î1³¬¤«¤é²Ð¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤·¤¿¤Î¤À¡£
²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃËÀ¡Ê56¡Ë¤¬1¿Í¤ÇÊë¤é¤¹ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î²È¡£
²Ð¤Ï¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¶á¤¯¤Î½»Âð2Åï¤ËÇ³¤¨°Ü¤Ã¤¿¡£
²ÐºÒ¤ÎÌÜ·â¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ó¡ª¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê²»¤¬¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë·úÊªÁ´ÂÎ¤¬²Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
²Ð¤¬¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÌó3»þ´ÖÈ¾¸å
µ¼Ô¤¬¼èºà¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¤Þ¤À²Ð¤¬¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¯¡¢·úÊª¤«¤é±ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
²Ð¤¬¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìó3»þ´ÖÈ¾¸å¡£
²Ð¸µ¤Î²È¤ÏÁ´¾Æ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
²Ð¸µ¤Î²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃËÀ¤È¤ß¤Æ¡¢¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×2·î12ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë