¡Ö¼å¤µ¤ä°Å¤µ¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¡ØÈÕ»Á¥Ö¥ë¡¼¥¹¡ÙËÜ´Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¸ì¤ë´ë²è¤Î½ÐÈ¯ÅÀ
¡ü¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÎÁÍý¤Ï¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×
ÇÐÍ¥¤Î°æÇ·ÏÆ³¤¤È¶â»ÒÂçÃÏ¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÈÕ»Á¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù(Ëè½µ¿åÍË25:00¡Á)¤¬¡¢¸½ºßTVer¤ÇÂè1ÏÃ¤«¤é4ÏÃ¤Þ¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ëÅÄ·¦Í¥ÂÀ(°æÇ·ÏÆ)¤Èº´Æ£¹Ì½õ(¶â»Ò)¤¬¡¢¤¿¤À°ì½ï¤ËÈÕ¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¡ÈÈÕ»Á³èÆ°(Î¬¤·¤ÆÈÕ³è)¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢SNS¤Ç¤Ï»Å»ö¤ËÈèÊÀ¤·¤¿Í¥ÂÀ¤¬¹Ì½õ¤È²¹¤«¤¤¤´ÈÓ¤ò°Ï¤à¤³¤È¤Ç¸ß¤¤¤òÌþ¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ë¶¦´¶¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø30ºÐ¤Þ¤ÇÆ¸Äç¤À¤ÈËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤é¤·¤¤(ÄÌ¾Î¡§¥Á¥§¥ê¤Þ¤Û)¡Ù¤ä¡ØSHUT UP¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ËÜºî¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎËÜ´Ö¤«¤Ê¤ß»á¤¬¡¢À©ºîÈëÏÃ¤äµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ØÈÕ»Á¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤è¤ê
¡û¸«ÊÖ¤¹¤Ù¤Ì¾¥·¡¼¥ó7Áª
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¡¢ËÜ´Ö¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤ä¡¢ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Ò²ñ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´ÏÃ¶¦ÄÌ¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤ÈÃÏÂ³¤¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëè²óºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤ë¡¢Âè1ÏÃ¤ÎËÁÆ¬¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯Àï»Î¤¿¤Á¡¢¤½¤ÎÊÄºÉ´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æºî¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Àö¤¤Êª¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÍ¥ÂÀ¤¬¥Ý¥Ä¥ê¥Ý¥Ä¥ê¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿º£Æü¤Î½ÐÍè»ö¤ò¡¢¹Ì½õ¤¬»ö¾ð¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤è¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¼õ¤±»ß¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¡Ö¤¤¤¤¤è¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤«¤é¤Ï¹Ì½õ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¡¢¤¿¤À¼«Ê¬¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ëÂº¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÂè1ÏÃ¤Ç¤Î¹Ì½õ¤ÎÎÁÍý¤¬¼Â¤Ï¹Ì½õ¤Ë¤È¤Ã¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¼«¿æ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Âè1ÏÃ¤Ç¹Ì½õ¤¬ÎÁÍý¤òºî¤ë¤È¤¡¢¥¨¥×¥í¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¡Ö¤è¤·¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢¼Â¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÎÁÍý¤òºî¤ë¶ÛÄ¥¤äµ¤¹ç¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¡Ö¤è¤·¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙÂè1ÏÃ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Âè2ÏÃ¤ÈÂè3ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Âè2ÏÃ¤Î¡¢Í¥ÂÀ¤¬¹Ì½õ¤Ë¡ÈÃç´ÖÀë¸À¡É¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡£±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¹Ì½õ¤Ë¤É¤¦´ó¤êÅº¤¨¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤ÎÀº°ìÇÕ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢¡Ö²¶¤é¤â¡¢Ãç´Ö¤À¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸À¤¦¤Þ¤Ç¤ÎÍ¥ÂÀ¤ÎÉ½¾ð¤âºÇ¹â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Î¹Ì½õ¤ÎÉ½¾ð¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¡£¸½¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥°¥Ã¤È¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ï¹Ì½õ¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤â»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤! ¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
Âè3ÏÃ¤Ï¡¢¼¬ÅÄ°ª(ÁðÀîÂóÌï)¤Î¤¯¤¹¤Ö¤ê¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë²ó¡£¸ø±à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤òÄ¯¤á¤Æ²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤ò¿¶¤êÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò³«¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂæËÜ¾å¤Î¥È½ñ¤¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î²óÁÛ¤ò¿¶¤êÀÚ¤ë¡×¤È¤·¤«½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤Î¤ª¼Çµï¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦? ¡¡¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁðÀî¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤âÁ¡ºÙ¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ËÜ´Ö¤µ¤ó¤ä¼þ°Ï¤ÎÊý¤Î·Ð¸³ÃÌ¤Ê¤É¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È»Å»ö¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢»«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«»«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡£¹ß¤ê¤é¤ì¤Ê¤¤¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¡¼¥ó¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ÇÁç´¶¤Ï¡¢Í¥ÂÀ¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Âè4ÏÃ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢¾åÌî¤æ¤¤(Êæ»Ö¤â¤¨¤«)¤Î¡Ö»ä¤¬½÷¤À¤«¤é¥À¥á¤Ê¤Î¤«¡¢´èÄ¥¤êÊý¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤Ö¤ó»ä¤¬»ä¤À¤«¤é¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ë¸Â¤é¤º¡¢½÷À¤ä¥Û¥â¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤ËÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤¿Í¤¬ÃËÀ¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¡¢¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤¹½Ö´Ö¤Ï¤ª¤½¤é¤¯²¿ÅÙ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ïº¬¿¼¤¤¹½Â¤¤Î¤»¤¤¤ÇÍýÉÔ¿Ô¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤«Â¤ê¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤ï¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¿´¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¡ÉÀÜÃÏÌÌ¤Î¹¤µ¡É¤Ï°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»£±Æ¤Î¾®Æ»¶ñ¡¢¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÁÀ¤¤¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹Ì½õ¤ÎÉô²°¤Ï¡¢¡Ø30ºÐ¤Þ¤ÇÆ¸Äç¤À¤ÈËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡Ù¤ÇÈþ½Ñ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿°ËÆ£·½ºÈ¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ËÆ£¤µ¤ó¤ÎÈþ½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤³¤Ë¡È¿Í¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡É¤è¤¦¤Ê¡¢¼ê¿¨¤ê´¶¤Î¤¢¤ë°¦¤ª¤·¤¤¤ªÉô²°¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÎÁÍý¥·¡¼¥ó¤ä¥ì¥·¥Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
Åß¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È´ØÏ¢À¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè2ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥°¥é¥¿¥ó¤Ë¥«¥Ü¥Á¥ã¤È¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æó¤Ä¤È¤â¥¦¥ê²Ê¤ÎÃç´Ö¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¡ÖÃç´ÖÀë¸À¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Î¥È¥ê¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ë²¿¤«¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤È»×¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥°¥é¥¿¥ó¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤À¤È»×¤¤(¾Ð)¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¡¢Â¾¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¥ì¥·¥Ô¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÜ´Ö¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÎÁÍý¤Ï?
Âè1ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤¬Àã¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤³¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤âÅ·»È¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹! º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÈÓÅçÆàÈþ¤µ¤ó¤¬ºî¤ëÎÁÍý¤Ï¤É¤ì¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÇÎëÌÚÍÛÊ¿¤µ¤ó¡¢¾ÈÌÀ¤ÇÎëÌÚ³¾¸ç¤µ¤ó¤ÈCM¶È³¦¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤ªÆó¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ÎÁÍý¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¤è¤êÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡ØÈÕ»Á¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±
¡½¡½¡ØÈÕ»Á¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢´ë²è¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï²¿¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¼«¿È¡¢¿´¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¾ï¤Ë·ò¤ä¤«¤ËÊÝ¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬·ù¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼å¤¤ÉôÊ¬¡¢°Å¤¤ÉôÊ¬¤òµñÈÝ¤·¤Æ¡¢ÈÝÄê¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼å¤¤ÉôÊ¬¡¦°Å¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¼å¤µ¤ä°Å¤µ¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢´ë²è¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢³ØÀ¸¤ÎÉÏº¤¤ä½÷À¤Ø¤ÎÀË½ÎÏ¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡ØSHUT UP¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¥Û¥â¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Û¥â¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤ò²òÂÎ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÃËÀÆ±»Î¤¬¥±¥¢¤·¹ç¤¦ºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÀÊÌ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢¥Û¥â¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤Ë¹³¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡ØÈÕ»Á¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¾¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÃËÀÆ±»Î¤¬¥±¥¢¤¹¤ëÏÃ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ØSHUT UP¡Ù¤ÏºîÉÊ¤ÎÀ¼Á¾å¡¢½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅö»ö¼ÔÀ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤Ç¡¢¸«¤ëÉéÃ´¤ÎÂç¤¤¤ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ØÈÕ»Á¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤Ï½÷À»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤ËÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ç¿Í¸ø¡¦Í¥ÂÀ¤Î¿¦¶È¤ò¥É¥é¥Þ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«?
Êª¸ì¤òºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê»Å»ö¤Î¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ëÉÁ¼Ì¤¬ÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢½àÈ÷´ü´Ö¤¬Ã»¤¤ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£Â¾¶È¼ï¤ò¼èºà¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤«¤éÏÃ¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿È¶á¤Ê¿¦¶È¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ÏºÇ¶á¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¤Î¾ÃÈñÊª¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÎÌ»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ÷Ä¬¤Ë¤â»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½SNS¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤É¤Î¿¦¶È¤Î¿Í¤Ë¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¢¤ë¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤«¹©É×¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÖÆü¾ï¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡¢Ã¸¡¹¤ÈÉÁ¼Ì¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£Èá·àÅª¡¢Æ±¾ðÅª¤ËÂª¤¨¤º¡¢¡È¤¿¤À¤ÎÆü¾ï¤Î°ìÉô¡É¤Î²¹ÅÙ´¶¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µÓËÜ¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«Âç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹»ä¤¿¤Á¤¬¡ÖÂç¾æÉ×¤À¡×¤È¾è¤ê¤³¤Ê¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦ÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¡¢¤À¤«¤é¤³¤½µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÃßÀÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÄË¤ß¤ä¡¢º³ºÙ¤Ê¤¹¤ê¸º¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ÎÇ§¼±¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¶¦Í¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤¬Ä¾ÀÜ¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤È¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤é¤¤¤È¤¤Ë¤Ä¤é¤¤´é¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¤â¾Ð¤¨¤ë¤·Á´Á³Âç¾æÉ×¡£¼«Ê¬¤ÎÄË¤ß¤ä´¶¾ð¤ËÌµ¼«³Ð¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¤³¤ì¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄË¤¤¤ä¤Ä¤À¤è¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤è¤Í¡¢¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¸«¤¿°æÇ·ÏÆ³¤¡¦¶â»ÒÂçÃÏ¡¦ÁðÀîÂóÌï¤ÎÌ¥ÎÏ
¡½¡½ËÜ´Ö¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«?
°æÇ·ÏÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÊý¡£¶â»Ò¤µ¤ó¤Ï¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ì»þ´ü¥«¥ê¥«¥êÇß¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ÂçÎÌ¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Ö¤Ç¤â¥«¥ê¥«¥êÇß¥Ö¡¼¥à¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£ÁðÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ø30ºÐ¤Þ¤ÇÆ¸Äç¤À¤ÈËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡Ù¤Ç¤â¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤ò¸«¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ëÊý¤À¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê3¿Í¤Î¤ª¼Çµï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Â¾ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢°æÇ·ÏÆ¤µ¤ó¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤À¤Ê¤È¡£É½¾ð¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤ª¼Çµï¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Ã£¼Ô¤Ç¡¢¤½¤³¤¬Èà¤Î¤¹¤³¤ä¤«¤µ¡¢¤Û¤¬¤é¤«¤µ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Í¥ÂÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÌòÊÁ¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤â¡¢ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ðÊóÎÌ¤¬¤È¤Æ¤âË¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤Ë¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¿¤ÀÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤Á¤é¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¶â»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢´¶¾ð¤¬¤Õ¤ì¤ë½Ö´Ö¤Î¤ª¼Çµï¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¡£¿´¤¬Æ°¤¯²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹Ì½õ¤ÏÆâ¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤Æñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤ËºÙ¤«¤¯Á¡ºÙ¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÀäÌ¯¤ÊÉ½¸½¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª¾å¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥É¥é¥Þ¤Ïºî¤êÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢¶â»Ò¤µ¤ó¤òÄÌ¤¹¤È±³¤¬¤Ê¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£Ã¯¤¬Áê¼ê¤Ç¤â¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢¥·¡¼¥ó¤Î¥È¡¼¥ó¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¤Ï¶â»Ò¤µ¤ó¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁðÀî¤µ¤ó¤Î±é¤¸¤ë°ª¤â¡¢Æñ¤·¤¤Ìò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥ÂÀ¤È¹Ì½õ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¼«¸Ê³«¼¨¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤À³Ê¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¼þ¤ê¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¯¿¶Éñ¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ°Ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ìò¤È¤·¤Æ¤Î¼´¤ò¤Ö¤é¤µ¤º¤Ë°ª¤ÎÂ¤ÇÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¡Ø30ºÐ¤Þ¤ÇÆ¸Äç¤À¤ÈËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡Ù¤È¡ØSHUT UP¡Ù¤Ç¤â¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£ºî¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤ëÉ½¾ð¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÌò¼Ô¤µ¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üËÜ´Ö¤«¤Ê¤ß¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥É¥é¥Þ¤Î·Á
¡½¡½¡Ø30ºÐ¤Þ¤ÇÆ¸Äç¤À¤ÈËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡Ù¤ä¡ØSHUT UP¡Ù¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ê³Ý¤±¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜ´Ö¤µ¤ó¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï?
¥É¥é¥Þ¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¥¨¥ó¥¿¥á¤À¤±¤É¡¢¡È¼Ò²ñ¤ÈÃÏÂ³¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤¬¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¤êµß¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ºî¤ëºîÉÊ¤â¡¢Ã¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ØÈÕ»Á¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤ÎÀ©ºî¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡¢¡È¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âºîÉÊ¤òºî¤ë¤È¤¤Ë¡¢¡È¼Ò²ñÀ¤È¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤ÎÎ¾Î©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç»ä¤Ë¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ò¤â¤Ã¤ÈËá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ËÜ´Ö¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¡È¥¨¥ó¥¿¥áÀ¡É¤È¤Ï?
¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡ÈÌÌÇò¤¤! ¤Ê¤Ë¤³¤ì! ¡É¤È¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ØSHUT UP¡Ù¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤«? ¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤Ë´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬¸«¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¼Ò²ñÀ¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬¸þ¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÎÏ¤À¤È»×¤¦¤·¡¢»ä¤ÎÍýÁÛ¤È¤¹¤ë·Á¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ò¥Ã¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤¹ËÜ´Ö¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤ÈÇÛ¿®¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
»ä¼«¿È¡¢ÇÛ¿®¤ò¤È¤Æ¤â³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Æ¥ìÅì¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Î¤¢¤ëÊüÁ÷¶É¤Ê¤Î¤Ç¡¢TVer¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é¡ØÈÕ»Á¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¤Ò¤È¤³¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤È¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£Ë»¤·¤Ê¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ´èÄ¥¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Î©¤Á»ß¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üËÜ´Ö¤«¤Ê¤ß
ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¥Æ¥ì¥ÓÅìµþÆþ¼Ò¡£¥É¥é¥Þ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ºîÉÊ¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø30ºÐ¤Þ¤ÇÆ¸Äç¤À¤ÈËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡Ù¡Ø¤¦¤¤ï¡½Í§Ã£°Ê¾å¡¢ÉÔÎÑÌ¤Ëþ¡½¡Ù¡Øº£Ìë¤¹¤¤ä¤¤À¤è¡Ù¡ØSHUT UP¡Ù¤Ê¤É¡£
ÇÐÍ¥¤Î°æÇ·ÏÆ³¤¤È¶â»ÒÂçÃÏ¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÈÕ»Á¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù(Ëè½µ¿åÍË25:00¡Á)¤¬¡¢¸½ºßTVer¤ÇÂè1ÏÃ¤«¤é4ÏÃ¤Þ¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ëÅÄ·¦Í¥ÂÀ(°æÇ·ÏÆ)¤Èº´Æ£¹Ì½õ(¶â»Ò)¤¬¡¢¤¿¤À°ì½ï¤ËÈÕ¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¡ÈÈÕ»Á³èÆ°(Î¬¤·¤ÆÈÕ³è)¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢SNS¤Ç¤Ï»Å»ö¤ËÈèÊÀ¤·¤¿Í¥ÂÀ¤¬¹Ì½õ¤È²¹¤«¤¤¤´ÈÓ¤ò°Ï¤à¤³¤È¤Ç¸ß¤¤¤òÌþ¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ë¶¦´¶¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÈÕ»Á¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤è¤ê
¡û¸«ÊÖ¤¹¤Ù¤Ì¾¥·¡¼¥ó7Áª
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¡¢ËÜ´Ö¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤ä¡¢ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Ò²ñ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´ÏÃ¶¦ÄÌ¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤ÈÃÏÂ³¤¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëè²óºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤ë¡¢Âè1ÏÃ¤ÎËÁÆ¬¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯Àï»Î¤¿¤Á¡¢¤½¤ÎÊÄºÉ´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æºî¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Àö¤¤Êª¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÍ¥ÂÀ¤¬¥Ý¥Ä¥ê¥Ý¥Ä¥ê¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿º£Æü¤Î½ÐÍè»ö¤ò¡¢¹Ì½õ¤¬»ö¾ð¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤è¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¼õ¤±»ß¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¡Ö¤¤¤¤¤è¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤«¤é¤Ï¹Ì½õ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¡¢¤¿¤À¼«Ê¬¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ëÂº¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÂè1ÏÃ¤Ç¤Î¹Ì½õ¤ÎÎÁÍý¤¬¼Â¤Ï¹Ì½õ¤Ë¤È¤Ã¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¼«¿æ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Âè1ÏÃ¤Ç¹Ì½õ¤¬ÎÁÍý¤òºî¤ë¤È¤¡¢¥¨¥×¥í¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¡Ö¤è¤·¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢¼Â¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÎÁÍý¤òºî¤ë¶ÛÄ¥¤äµ¤¹ç¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¡Ö¤è¤·¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙÂè1ÏÃ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Âè2ÏÃ¤ÈÂè3ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Âè2ÏÃ¤Î¡¢Í¥ÂÀ¤¬¹Ì½õ¤Ë¡ÈÃç´ÖÀë¸À¡É¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡£±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¹Ì½õ¤Ë¤É¤¦´ó¤êÅº¤¨¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤ÎÀº°ìÇÕ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢¡Ö²¶¤é¤â¡¢Ãç´Ö¤À¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸À¤¦¤Þ¤Ç¤ÎÍ¥ÂÀ¤ÎÉ½¾ð¤âºÇ¹â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Î¹Ì½õ¤ÎÉ½¾ð¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¡£¸½¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥°¥Ã¤È¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ï¹Ì½õ¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤â»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤! ¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
Âè3ÏÃ¤Ï¡¢¼¬ÅÄ°ª(ÁðÀîÂóÌï)¤Î¤¯¤¹¤Ö¤ê¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë²ó¡£¸ø±à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤òÄ¯¤á¤Æ²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤ò¿¶¤êÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò³«¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂæËÜ¾å¤Î¥È½ñ¤¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î²óÁÛ¤ò¿¶¤êÀÚ¤ë¡×¤È¤·¤«½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤Î¤ª¼Çµï¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦? ¡¡¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁðÀî¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤âÁ¡ºÙ¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ËÜ´Ö¤µ¤ó¤ä¼þ°Ï¤ÎÊý¤Î·Ð¸³ÃÌ¤Ê¤É¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È»Å»ö¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢»«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«»«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡£¹ß¤ê¤é¤ì¤Ê¤¤¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¡¼¥ó¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ÇÁç´¶¤Ï¡¢Í¥ÂÀ¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Âè4ÏÃ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢¾åÌî¤æ¤¤(Êæ»Ö¤â¤¨¤«)¤Î¡Ö»ä¤¬½÷¤À¤«¤é¥À¥á¤Ê¤Î¤«¡¢´èÄ¥¤êÊý¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤Ö¤ó»ä¤¬»ä¤À¤«¤é¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ë¸Â¤é¤º¡¢½÷À¤ä¥Û¥â¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤ËÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤¿Í¤¬ÃËÀ¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¡¢¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤¹½Ö´Ö¤Ï¤ª¤½¤é¤¯²¿ÅÙ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ïº¬¿¼¤¤¹½Â¤¤Î¤»¤¤¤ÇÍýÉÔ¿Ô¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤«Â¤ê¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤ï¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¿´¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¡ÉÀÜÃÏÌÌ¤Î¹¤µ¡É¤Ï°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»£±Æ¤Î¾®Æ»¶ñ¡¢¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÁÀ¤¤¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹Ì½õ¤ÎÉô²°¤Ï¡¢¡Ø30ºÐ¤Þ¤ÇÆ¸Äç¤À¤ÈËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡Ù¤ÇÈþ½Ñ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿°ËÆ£·½ºÈ¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ËÆ£¤µ¤ó¤ÎÈþ½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤³¤Ë¡È¿Í¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡É¤è¤¦¤Ê¡¢¼ê¿¨¤ê´¶¤Î¤¢¤ë°¦¤ª¤·¤¤¤ªÉô²°¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÎÁÍý¥·¡¼¥ó¤ä¥ì¥·¥Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
Åß¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È´ØÏ¢À¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè2ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥°¥é¥¿¥ó¤Ë¥«¥Ü¥Á¥ã¤È¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æó¤Ä¤È¤â¥¦¥ê²Ê¤ÎÃç´Ö¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¡ÖÃç´ÖÀë¸À¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Î¥È¥ê¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ë²¿¤«¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤È»×¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥°¥é¥¿¥ó¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤À¤È»×¤¤(¾Ð)¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¡¢Â¾¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¥ì¥·¥Ô¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÜ´Ö¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÎÁÍý¤Ï?
Âè1ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤¬Àã¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤³¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤âÅ·»È¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹! º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÈÓÅçÆàÈþ¤µ¤ó¤¬ºî¤ëÎÁÍý¤Ï¤É¤ì¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÇÎëÌÚÍÛÊ¿¤µ¤ó¡¢¾ÈÌÀ¤ÇÎëÌÚ³¾¸ç¤µ¤ó¤ÈCM¶È³¦¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤ªÆó¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ÎÁÍý¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¤è¤êÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡ØÈÕ»Á¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±
¡½¡½¡ØÈÕ»Á¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢´ë²è¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï²¿¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¼«¿È¡¢¿´¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¾ï¤Ë·ò¤ä¤«¤ËÊÝ¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬·ù¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼å¤¤ÉôÊ¬¡¢°Å¤¤ÉôÊ¬¤òµñÈÝ¤·¤Æ¡¢ÈÝÄê¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼å¤¤ÉôÊ¬¡¦°Å¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¼å¤µ¤ä°Å¤µ¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢´ë²è¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢³ØÀ¸¤ÎÉÏº¤¤ä½÷À¤Ø¤ÎÀË½ÎÏ¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡ØSHUT UP¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¥Û¥â¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Û¥â¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤ò²òÂÎ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÃËÀÆ±»Î¤¬¥±¥¢¤·¹ç¤¦ºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÀÊÌ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢¥Û¥â¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤Ë¹³¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡ØÈÕ»Á¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¾¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÃËÀÆ±»Î¤¬¥±¥¢¤¹¤ëÏÃ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ØSHUT UP¡Ù¤ÏºîÉÊ¤ÎÀ¼Á¾å¡¢½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅö»ö¼ÔÀ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤Ç¡¢¸«¤ëÉéÃ´¤ÎÂç¤¤¤ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ØÈÕ»Á¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤Ï½÷À»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤ËÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ç¿Í¸ø¡¦Í¥ÂÀ¤Î¿¦¶È¤ò¥É¥é¥Þ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«?
Êª¸ì¤òºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê»Å»ö¤Î¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ëÉÁ¼Ì¤¬ÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢½àÈ÷´ü´Ö¤¬Ã»¤¤ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£Â¾¶È¼ï¤ò¼èºà¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤«¤éÏÃ¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿È¶á¤Ê¿¦¶È¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ÏºÇ¶á¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¤Î¾ÃÈñÊª¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÎÌ»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ÷Ä¬¤Ë¤â»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½SNS¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤É¤Î¿¦¶È¤Î¿Í¤Ë¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¢¤ë¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤«¹©É×¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÖÆü¾ï¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡¢Ã¸¡¹¤ÈÉÁ¼Ì¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£Èá·àÅª¡¢Æ±¾ðÅª¤ËÂª¤¨¤º¡¢¡È¤¿¤À¤ÎÆü¾ï¤Î°ìÉô¡É¤Î²¹ÅÙ´¶¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µÓËÜ¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«Âç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹»ä¤¿¤Á¤¬¡ÖÂç¾æÉ×¤À¡×¤È¾è¤ê¤³¤Ê¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦ÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¡¢¤À¤«¤é¤³¤½µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÃßÀÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÄË¤ß¤ä¡¢º³ºÙ¤Ê¤¹¤ê¸º¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ÎÇ§¼±¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¶¦Í¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤¬Ä¾ÀÜ¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤È¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤é¤¤¤È¤¤Ë¤Ä¤é¤¤´é¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¤â¾Ð¤¨¤ë¤·Á´Á³Âç¾æÉ×¡£¼«Ê¬¤ÎÄË¤ß¤ä´¶¾ð¤ËÌµ¼«³Ð¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¤³¤ì¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄË¤¤¤ä¤Ä¤À¤è¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤è¤Í¡¢¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¸«¤¿°æÇ·ÏÆ³¤¡¦¶â»ÒÂçÃÏ¡¦ÁðÀîÂóÌï¤ÎÌ¥ÎÏ
¡½¡½ËÜ´Ö¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«?
°æÇ·ÏÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÊý¡£¶â»Ò¤µ¤ó¤Ï¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ì»þ´ü¥«¥ê¥«¥êÇß¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ÂçÎÌ¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Ö¤Ç¤â¥«¥ê¥«¥êÇß¥Ö¡¼¥à¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£ÁðÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ø30ºÐ¤Þ¤ÇÆ¸Äç¤À¤ÈËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡Ù¤Ç¤â¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤ò¸«¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ëÊý¤À¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê3¿Í¤Î¤ª¼Çµï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Â¾ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢°æÇ·ÏÆ¤µ¤ó¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤À¤Ê¤È¡£É½¾ð¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤ª¼Çµï¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Ã£¼Ô¤Ç¡¢¤½¤³¤¬Èà¤Î¤¹¤³¤ä¤«¤µ¡¢¤Û¤¬¤é¤«¤µ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Í¥ÂÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÌòÊÁ¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤â¡¢ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ðÊóÎÌ¤¬¤È¤Æ¤âË¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤Ë¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¿¤ÀÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤Á¤é¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¶â»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢´¶¾ð¤¬¤Õ¤ì¤ë½Ö´Ö¤Î¤ª¼Çµï¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¡£¿´¤¬Æ°¤¯²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹Ì½õ¤ÏÆâ¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤Æñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤ËºÙ¤«¤¯Á¡ºÙ¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÀäÌ¯¤ÊÉ½¸½¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª¾å¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥É¥é¥Þ¤Ïºî¤êÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢¶â»Ò¤µ¤ó¤òÄÌ¤¹¤È±³¤¬¤Ê¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£Ã¯¤¬Áê¼ê¤Ç¤â¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢¥·¡¼¥ó¤Î¥È¡¼¥ó¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¤Ï¶â»Ò¤µ¤ó¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁðÀî¤µ¤ó¤Î±é¤¸¤ë°ª¤â¡¢Æñ¤·¤¤Ìò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥ÂÀ¤È¹Ì½õ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¼«¸Ê³«¼¨¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤À³Ê¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¼þ¤ê¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¯¿¶Éñ¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ°Ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ìò¤È¤·¤Æ¤Î¼´¤ò¤Ö¤é¤µ¤º¤Ë°ª¤ÎÂ¤ÇÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¡Ø30ºÐ¤Þ¤ÇÆ¸Äç¤À¤ÈËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡Ù¤È¡ØSHUT UP¡Ù¤Ç¤â¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£ºî¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤ëÉ½¾ð¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÌò¼Ô¤µ¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üËÜ´Ö¤«¤Ê¤ß¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥É¥é¥Þ¤Î·Á
¡½¡½¡Ø30ºÐ¤Þ¤ÇÆ¸Äç¤À¤ÈËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡Ù¤ä¡ØSHUT UP¡Ù¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ê³Ý¤±¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜ´Ö¤µ¤ó¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï?
¥É¥é¥Þ¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¥¨¥ó¥¿¥á¤À¤±¤É¡¢¡È¼Ò²ñ¤ÈÃÏÂ³¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤¬¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¤êµß¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ºî¤ëºîÉÊ¤â¡¢Ã¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ØÈÕ»Á¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤ÎÀ©ºî¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡¢¡È¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âºîÉÊ¤òºî¤ë¤È¤¤Ë¡¢¡È¼Ò²ñÀ¤È¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤ÎÎ¾Î©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç»ä¤Ë¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ò¤â¤Ã¤ÈËá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ËÜ´Ö¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¡È¥¨¥ó¥¿¥áÀ¡É¤È¤Ï?
¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡ÈÌÌÇò¤¤! ¤Ê¤Ë¤³¤ì! ¡É¤È¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ØSHUT UP¡Ù¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤«? ¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤Ë´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬¸«¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¼Ò²ñÀ¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬¸þ¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÎÏ¤À¤È»×¤¦¤·¡¢»ä¤ÎÍýÁÛ¤È¤¹¤ë·Á¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ò¥Ã¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤¹ËÜ´Ö¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤ÈÇÛ¿®¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
»ä¼«¿È¡¢ÇÛ¿®¤ò¤È¤Æ¤â³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Æ¥ìÅì¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Î¤¢¤ëÊüÁ÷¶É¤Ê¤Î¤Ç¡¢TVer¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é¡ØÈÕ»Á¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¤Ò¤È¤³¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤È¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£Ë»¤·¤Ê¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ´èÄ¥¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Î©¤Á»ß¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üËÜ´Ö¤«¤Ê¤ß
ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¥Æ¥ì¥ÓÅìµþÆþ¼Ò¡£¥É¥é¥Þ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ºîÉÊ¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø30ºÐ¤Þ¤ÇÆ¸Äç¤À¤ÈËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡Ù¡Ø¤¦¤¤ï¡½Í§Ã£°Ê¾å¡¢ÉÔÎÑÌ¤Ëþ¡½¡Ù¡Øº£Ìë¤¹¤¤ä¤¤À¤è¡Ù¡ØSHUT UP¡Ù¤Ê¤É¡£