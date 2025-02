全国のGiGOグループのお店にて、ディズニー作品に登場するかわいらしい猫のキャラクターをモチーフにしたオリジナルステッカーがもらえる「猫の日キャンペーン」を開催。

対象景品のクレーンゲームで500円利用ごとに、全10種類の「オリジナルステッカー」からランダムで1枚もらえるプライズキャンペーンです☆

GiGO ディズニー「猫の日キャンペーン」

開催期間:2025年2月22日(土)〜3月30日(日)

内容:対象のクレーンゲームへ500円投入ごとにオリジナルステッカー(全10種)をランダムで1枚配布

対象店舗:全国のGiGOグループのお店(一部対象外あり)、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」

2月22日の”猫の日”に合わせ、全国のGiGOグループのお店にて「猫の日キャンペーン」を開催。

期間中、対象のクレーンゲームへ500円投入ごとにディズニーの猫キャラクターをプリントしたオリジナルステッカーがプレゼントされます。

非売品のステッカーは全部で10種類。

『シンデレラ』の「ルシファー」や『ピノキオ』の「フィガロ」と「ギデオン」、『ふしぎの国のアリス』の「チェシャ猫」と「ダイナ」、『おしゃれキャット』の「マリー」「ベルリオーズ」「トゥルーズ」「ダッチェス&トーマス・オマリー」デザインが展開されます。

かわいい猫キャラクターたちの中からどのデザインがもらえるかはお楽しみです☆

限定景品「ディズニーキャラクター マスコット 猫の日Ver. 〜GiGO限定〜」

投入予定:2025年2月22日(土)

種類:全4種(マリー、チェシャ猫、ルシファー、ギデオン)

限定景品として「ディズニーキャラクター マスコット 猫の日Ver. 〜GiGO限定〜」が登場。

ちょこんとお座りする「マリー」「チェシャ猫」「ルシファー」「ギデオン」がラインナップされます。

それぞれの個性の光る表情や毛並み、仕草にも注目です☆

2月22日”猫の日”を記念した、ディズニーデザインのオリジナルグッズのプレゼントや限定景品が登場。

全国のGiGOグループのお店にて2025年2月22日より開催される「猫の日キャンペーン」の紹介でした☆

